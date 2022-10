Ciego y sin exclusividad: Tras desprecio por "viejo" y unirse a Chapoy, galán se retira de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido y entrañable primer actor de Televisa, quien perdió su contrato de exclusividad hace unos años y se unió al programa Ventaneando de Pati Chapoy en TV Azteca, revela que se retirará de la actuación un tiempo y pondrá pausa a su carrera. Se trata de Eric del Castillo, quien ha desarrollado una importante carrera tanto en cine, teatro y televisión. El actor de telenovelas como Alondra, Amigas y Rivales y Niña amada mía, habló al respecto en una entrevista.

Como se recordará, el padre de Kate y Verónica del Castillo perdió su contrato de exclusividad con Televisa en el 2018 luego de más de 30 años y apareció en Ventaneando de TV Azteca asegurando que estaba muy decepcionado. Tras tres años alejado de los foros, en 2020 se cambió a Telemundo para hacer La Doña 2 y en el 2021 contó que padecía una enfermedad incurable, pero tratable, en la vista, la cual lo había aquejado a lo largo de su carrera, sin embargo, se decía que quedaría ciego.

Me cuesta trabajo leer... No hay operación, nada que hacer, pero nunca me voy a quedar ciego", aclaró.

Hace unos meses, el propio actor de 88 años se quejó de que productores no le dieran trabajo por sus declaraciones contra la vacuna por Covid-19, además de expresar su molestia con la televisora de San Ángel, afirmando que no le daban el trato que merecía pese a su larga carrera como primer actor: "Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar y pues no me gusta, que a nosotros que hemos estado más de 30 años, deberían de tener más atenciones con uno", dijo.

Ahora todo cambió, pues el primer actor relató en entrevista con Televisa Espectáculos que está muy contento de haber vuelto a los foros de grabación de San Ángel con el papel del 'Padre David' en el melodrama Mi Secreto, actualmente al aire por Las Estrellas: "Después de la pandemia, bueno hice un programita por ahí pero me da mucho gusto volver a Televisa con una novela muy interesante, muy bonita... en fin, ¿qué más puedo pedir como actor? muy contento, estoy asombrado de tanto talento juvenil y compañeros que no conocía".

También habló de su estado de salud luego de que hace un año sufriera una caída y se lastimara el brazo: "Bueno, eso es lo que se ve... (ríe) no, no, estoy bien en general, gracias a Dios. A pesar de los trancazos que me he dado, me caí, estuve enyesado pero aprendes la lección. Hay que ver bien donde pisa uno". Finalmente, el primer actor comentó que se retirará temporalmente para pasar tiempo con su familia y abandonará México.

"¿Sabes de qué tengo ganas? De tomarme 6 meses sabáticos. Me quiero ir a Los Ángeles con mi hija Kate, mi esposa, dar una vuelta por ahí... descansar 6 meses de perdida y luego seguir con la carrera porque para esto nací", comentó y al pronunciarse sobre el cuestionamiento del reportero de si habrá Eric del Castillo para rato, contestó: "Yo creo que sí".

Fuente: Tribuna