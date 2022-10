De no creer: Alfredo Adame amenaza a un periodista y asegura que "le van a meter un tiro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes 4 de octubre se revelaron videos donde se observa que el conductor y actor Alfredo Adame fue quien inició la pelea en la alcaldía de Tlalpan que lo llevó a recibir severos golpes en el cuerpo y rostro, en especial aquel que le desprendió la retina y por la que tendrá que esperar hasta 60 días en sanar. Dichas imágenes no fueron bien recibidas por el expresentador del programa Hoy quien en entrevista remarcó que el periodista que mostró este video ya está en la mira de varios narcotraficantes quienes planean atentar en su contra.

El periodista en cuestión es Carlos Jiménez quien es denominado C4, comunicador que se ha enfocado en las notas de seguridad y a través de un programa de televisión, difunde imágenes de crimen en diversas partes del país. Fue en dicho espacio televisivo donde no solo mostró por primera vez que Adame lanzó el primer golpe a los sujetos que lo atacaron y por lo que continúan bajo resguardo de las autoridades, sino que además dio respuesta a la amenaza que éste le lanzó.

En la entrevista que el exgalán de telenovelas, que resultó con ocho fracturas en el rostro, ofrece, califica de "estúpido" al periodista e incluso lo critica por supuestamente sentirse "un gran investigador"; no obstante, insiste en que es de su conocimiento que grupos delictivos "se lo van a escabechar en cualquier momento", por lo que el periodista o invitó a que, en caso de tener información referente a los criminales que buscan atacarlo, se acerque a dicho espacio para evidenciarlo o mejor aún, acuda ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para presentar la denuncia correspondiente.

Amenazas por WhatsApp

Debido a que Alfredo Adame es una de las personalidades que más ha estado involucrado en polémica, hace algunas semanas se hizo viral la lona que el youtuber Rey Grupero colocó en un puente peatonal donde se leía que el conductor daría clases de karate, publicidad donde además incluyó el número de teléfono real del polémico actor y por lo que ahora éste asegura que ha estado recibiendo diversas amenazas, siendo las de muerte las que más le han preocupado.

"¡Claro que le tengo miedo a las personas que me golpearon! Me llegaron amenazas de muerte, el abogado ya las tiene y las van a presentar en el juzgado", destacó.

Instagram @adamereacciona

Adame además confirmó que este número de teléfono que lo ha estado contactando, ya lo había hecho hace dos años y la persona en cuestión le aseguró ser un hacker profesional quien entonces estaba a su disposición para ingresar a las cuentas de Carlos Trejo y Rey Grupero, con quienes ha tenido roces; sin embargo, a pesar de la oferta éste se dijo no interesado, postura que presuntamente el interesado no aceptó. El número que ahora lo amenaza insiste es con lada de Cuernavaca y mediante el mismo le escribieron: "perro, te voy a matar, no sabes con quién te metiste".

Fuente: Tribuna