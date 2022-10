Divorciada y se volvió hombre: Tras subir 40 kilos y cirugías, exactriz de TV Azteca se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien fue señalada por presuntamente abusar de cirugías y se volvió hombre en una telenovela de Televisa, aparece en las pantallas del programa Hoy. Se trata de la actriz venezolana Gaby Spanic, quien llegó a México en 1998 y protagonizó La Usurpadora, catapultándose a la fama internacional. Spanic también estuvo unos años en melodramas de TV Azteca, sin embargo, habría acabado vetada luego de un conflicto legal con la empresa.

La actriz de telenovelas como La Intrusa, Por tu amor y Soy tu dueña, en su juventud subió 40 kilos luego de sufrir la muerte de una pareja y también atravesó por un duro divorcio del actor Miguel de León años más tarde. Aunque Gaby también trabajó en Telemundo, impactó al unirse al Ajusco y actuar en telenovelas como Emperatriz, La Otra Cara del Alma y Siempre tuya Acapulco en el 2014. Tras un conflicto con la empresa, se dice que habría sido vetada.

Aunque estuvo unos años alejada de la pantalla chica, Gaby volvió a Televisa en 2021 para hacer Si nos dejan y luego Corazón Guerrero, donde su personaje 'Elisa Corso' se viste de hombre en la trama. Tras críticas por su apariencia, ya que algunos destractores han sostenido que habría abusado de cirugías y bótox, ahora Gaby aparece en el programa Hoy con contundentes noticias y luciendo mejor que nunca.

Gaby Spanic se volvió hombre en 'Corazón Guerrero'

La venezolana primero reaccionó al veredicto de un tribunal de Florida en donde se encontró culpable al histrión Pablo Lyle por homicidio voluntario. "Es un compañero actor que no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Lo único que puedo decir es, mi apoyo ¿no? y que lamento mucho lo sucedido y que bueno, hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que escapan de mis manos pero debe ser una situación muy difícil para él y sus familiares".

Y añadió: "Yo de verdad le pido a Dios y de mi parte un apoyo moral y que resguarden la fe, que el Señor le dé templanza, sabiduría para seguir adelante", comentó. Por otro lado, revela que ya está preparando la producción de su bioserie: "Yo no tengo nada que esconder, la verdad. Van a conocer a la real Gabriela. Una mujer que se ha tenido que defender de muchas cosas y que ha padecido muchas cosas, yo no maquillaré nada, mi intención no es quedar bien con el público, mi intención es decir la verdad".

Además, confirmó que entablará un proceso legal contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien afirma la difamó y agradeció el apoyo de sus club de fans: "Las amo, las quiero, las adoro. Han sido una pieza en mi vida de verdad de apoyo moral. Han estado al pie del cañón, en las buenas, en las malas. A ellas no se les da atole con el dedo, ellas saben toda la realidad y yo digo que ese apoyo no tiene precio", finalizó.

Fuente: Tribuna