Divorciada: Tras amorío con su jefe en Televisa, actriz abusa de cirugías y reaparece desfigurada

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró hace 18 años de las pantallas de Televisa, reaparece luciendo irreconocible y usuarios aseguran que se ve "desfigurada". Se trata de Kate del Castillo, quien actuó en melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, sin embargo, optó por renunciar a la televisora para buscar una oportunidad en Estados Unidos hace casi dos décadas.

Kate, quien en su juventud tuvo un romance con nada más y nada menos que con el actual jefe y dueño de Televisa Emilio Azcárraga, se divorció en dos ocasiones: una de Luis García y otra de Aarón Díaz. Luego de que en 2015 protagonizara el polémico encuentro con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, lo que la metió en problemas con autoridades mexicanas y la dejó sin sus ahorros para poder pagar su defensa, ahora Kate está de vuelta en la pantalla chica.

La famosa actriz, quien está en las filas de la televisora hispana Telemundo y está a punto de estrenar la tercera temporada de la narcoserie que protagoniza, La Reina del Sur, llamó la atención en redes sociales en esta ocasión no por su talento, sino por su aspecto físico. Y es que usuarios de Twitter estallaron por una fotografía de la actriz, en la que afirman que presuntamente ya se le habría pasado la mano con el bótox y las cirugías.

Su apariencia de inmediato provocó controversia y desató una ola de comentarios de internautas pues algunos afirmaban que se veía "desfigurada" y otros que hasta "parecería hombre". La cuenta de Twitter @LaPortadaAI1 fue la encargada de difundir la imagen de la actriz con un top blanco y el pelo recogido. En palabras de varios usuarios, el rostro de la hija de Eric del Castillo lucía muy diferente y con un aspecto muy tenso, lo que desató especulaciones de que habría abusado del bótox.

"Así me veo cuando prenden las luces del antro", "¿Qué se hizo?", "Qué diferente se ve", "Abusó de los arreglitos", "se ve como un hombre", "no me gusta que se ve muy dura de sus facciones", "no se pasen con el bótox", escribieron en la caja de comentarios debajo de la fotografía. La actriz no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si se ha practicado alguna cirugía para detener el paso del tiempo, sin embargo, acaba de enfrentar otro escándalo luego de que la criticaran por presuntamente fingir un acento en vivo.

