Divorciado y sin dinero: Tras años en 'Hoy' y hundir a Legarreta, exactor de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien fue el máximo galán de telenovelas de Televisa hasta que hace unos años acabó vetado, sorprendió al reaparecer en el programa Venga la Alegría con fuertes declaraciones para otra colega actriz luego de haber insultado en el pasado a su compañera Andrea Legarreta. Se trata de Alfredo Adame, quien desde hace varios días está envuelto en polémica tras haber recibido una brutal golpiza.

El mexicano inició su carrera en la empresa de San Ángel actuando en el melodrama Mi segunda madre y 10 años más tarde se unió a la conducción del matutino Hoy donde hizo gran mancuerna con Andrea, sin embargo, en la actualidad no se pueden ni ver porque él hasta la tachó de infiel. Antes de volverse el hombre más polémico de México, Adame se dio a conocer por sus trabajos en los melodramas La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol y Retrato de familia.

Andrea Legarreta y Adame en 'Hoy'

En la actualidad el exesposo de la actriz Diana Golden, a quien le debe una compensación económica por una demanda pero asegura no tener dinero para pagarla, ya no cuenta con contrato de exclusividad y además tiene desde 2018 sin hacer una telenovela luego de haber grabado Por amar sin ley: "Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo el histrión hace unos meses.

Aunque en otras televisoras le hacen las 'cruces', desde el año pasado Alfredo encontró refugio en la televisora del Ajusco y este 2022 le dieron su primera oportunidad de trabajar con ellos como participante de la primera temporada del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, del cual salió victorioso y logró coronarse como el 'Rey de la Jungla'. Además de que constantemente aparece como invitado del matutino VLA:

Adame ganó 'Soy famoso, sáquenme de aquí'

De hecho este miércoles 5 de octubre Adame volvió a aparecer en el programa de Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva en la que compartió más detalles sobre la golpiza que recibió hace unos días. En primer lugar, el actor de 64 años le advirtió al periodista Carlos Jiménez que irá tras él por haber exhibido un video donde se ve que él inició la pelea: "Va a denuncia por obstrucción de la justicia.... Yo voy contra él con todo lo que da".

Además el exesposo de Mary Paz Banquells, con quien procreó a sus tres hijos menores, también aprovechó su encuentro con reporteros de VLA para arremeter en contra de Laura Zapata por haber dicho que lo golpearon porque tenía que pagar su karma: "Ojalá se le regrese y la vida le dé unas cachetadas", sentenció el actor además de que aseguró que la primera actriz es una envidiosa y que por ello no tolera a su media hermana Thalía.

Ojalá Thalía y sus hermanas no le vuelvan a hablar en su vida, Laura Zapata es una persona perversa, Laura es así (chiquita) en comparación a la enormidad de su hermana Thalía, esa es su envidia", dijo Adame.

Fuente: Tribuna