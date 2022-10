Enferma y sin exclusividad: Tras vender comida y dejar novelas de Televisa, actriz vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien ha trabajado para Televisa desde que era una niña pero lamentablemente ya no cuenta con contrato de exclusividad, sorprendió a todos sus seguidores y fans pues hace algunas horas confirmó su regreso al programa Hoy y también causó revuelo con una impactante foto. Se trata de Violeta Isfel, quien a la fecha es recordada por haber interpretado a 'Antonella' en Atrévete a Soñar.

La intérprete de 37 años ha sorprendido a todo su público con su versatilidad pues además de haber actuando en exitosas telenovelas como María Isabel, ¡Vivan los niños!, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia, también le ha apostado a los negocios y durante la pandemia vendió comida. Para generar ingresos económicos luego del cierre de teatros y cancelación de espectáculos, Violeta montó su propio restaurante de hamburguesas y banderillas.

Lastimosamente el negocio acabó cerrando sus puertas desde hace casi un año y es que la propia Isfel confesó que ya no era redituable. El año pasado la también cantante, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad, se enfrentó a una fuerte depresión luego de haber entrado a un tratamiento para embarazarse y no obtener buenos resultados. Por fortuna, pudo salir de la enfermedad luego de reactivarse con el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Primero comenzó siendo pareja del cantante Raymix y luego hizo dupla con el actor Luis Fernando Peña, con quien llegó a la final y logró ganar el primer lugar. Este concurso de baile está por reiniciar con la nueva temporada Campeón de Campeones y la mañana de ayer ambos famosos confirmaron que volverán a participar para defender su título: "Yo acepté porque quería seguir bailando", comentó Violeta con una gran sonrisa.

Sin embargo, esta mañana la reconocida actriz volvió a aparecer en el programa Hoy debido a que logró apoderarse de la atención de los televidentes publicando un par de fotografías en las que presume a su hijo adolescente, quien aseguran parece su hermano. Así lo dieron a conocer en las redes sociales del matutino del Canal de Las Estrellas: "Violeta Isfel parece hermana de su hijo y esta foto lo prueba", reportaron.

Como se recordará Isfel se convirtió en madre desde que era muy joven pues tuvo a su hijo Omar a los 18 años y ahora él tiene esa edad y sigue sus pasos en el medio artístico. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz nacida en la CDMX publicó una serie de fotografías al lado del jovencito y le pidió a todos sus seguidores que buscaran las diferencias que hay entre ellos, sin embargo, los internautas piensan que ambos están idénticos.

