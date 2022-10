Escándalo: Reconocido actor de cine es acusado de abusar de sus hijos; los asfixiaría y golpearía

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo del espectáculo en Hollywood está en shock, pues un querido actor de cine, que además ha sido reconocido con un Premio Óscar de Mejor Actor de Reparto, ahora enfrenta un nuevo problema legal, pues lo han acusado de abusar de sus hijos. La denuncia la presentó su propia exesposa, quien señaló que este asfixió y golpeó a los menores cuando viajaban en un avión. ¡De no creer!

El actor que ahora está en el 'ojo del huracán' es nada más y nada menos que Brad Pitt, quien ganó el Óscar de Mejor Actor de Reparto en el 2020, por su actuación en el filme de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood? . De acuerdo con medios internacionales, la exesposa del artista, Angelina Jolie, afirmó que su expareja asfixió a uno de sus hijos, y que además golpeó a otro cuando viajaban en un avión privado de Francia a California en 2016.

En la imagen, Angelina Jolie y Brad Pitt. Foto: Internet

Asimismo, detalló que en ese viaje Pitt derramó cerveza y vino sobre los menores. Los abogados de Angelina Jolie señalaron que los agentes de están investigando el caso tienen "causas justificadas para acusar al actor de un delito federal por su conducta". Asimismo, estos nuevos señalamientos ya figuran en los documentos oficiales de la contrademanda que la actriz presentó este martes en un tribunal de Los Ángeles (California) contra su exmarido.

Cabe recordar que Pitt y Jolie enfrentan una batalla legal por la venta de su antigua bodega francesa, llamada Château Miraval, desde hace unos meses; no obstante, ahora los ilícitos podrían ir aumentando para la parte del actor. Por otra parte, se ha recordado que en septiembre de 2016 el ganador del Óscar fue investigado por el FBI debido a un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.

En la imagen, la familia de Brad Pitt. Foto: Internet

Sin embargo, la supuesta disputa del avión y los abusos hacia los hijos de ambos, hizo que la estrella de Maléfica solicitara el divorcio al actor tras once años de relación, dos de ellos como esposos.

