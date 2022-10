Madre de Fernando del Solar defiende a Anna Ferro tras acusación de robo ¿y hunde a Ingrid Coronado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del fallecido conductor Fernando del Solar volvió a ser parte de la polémica que mantiene su viuda Anna Ferro pues ahora fue su madre Rosa Lina quien rompió el silencio y habló de la situación que atraviesa la familia luego de su partida. Como se recordará, la última esposa del argentino fue señalada de haberse casado con él por interés y la tacharon de ser una "manipuladora e infiel".

Un supuesto amigo de Fer brindó una entrevista a la revista TVNotas la semana pasada y ventiló los supuestos oscuros secretos del matrimonio que mantuvo el expresantador del programa Venga la Alegría con la ahora influencer mexicana: "Anna supuestamente le fue infiel a Fer... él ya no tenía voluntad propia, Anna firmaba para todo y manejaba su dinero", aseguraron. Hace un par de días la madre del difunto actor decidió frenar las especulaciones y envió un contundente mensaje.

Fuente: Twitter @programa_hoy

De acuerdo con información retomada en el matutino Hoy, la señora Rosa Lina utilizó sus redes sociales para mostrar todo su apoyo a Anna, quien también fue acusada de presuntamente vaciar el departamento donde vivía con Fernando y vender todas sus cosas. Además señalaron que el exesposo de Ingrid Coronado se casó por segunda vez "forzado" pues solo quería complacer a su entonces novia luego de no haberlo dejado solo en momentos complicados.

"Anna Ferro nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas", dijo la viuda del señor Norberto Cacciamani a través de Facebook y en otra publicación dijo que ni ella ni la viuda de Del Solar tienen porqué salir a dar explicaciones o dar réplica a todo lo que se asegura sobre Ferro tras la muerte del argentino el pasado 30 de junio a causa de una neumonía: "Anna Ferro la gente habla porque no sabe".

Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen 3 meses de tu partida y honramos tu memoria hijo", sostuvo Rosa Lina.

Fernando del Solar y su mamá

Los televidentes también estaban esperando que la señora Rosa hiciera algún comentario respecto a Ingrid Coronado pero no fue así y de ella no mencionó nada. Hay que recordar que recientemente la exintegrante de Garibaldi señaló que la familia paterna de sus hijos Luciano y Paolo no habían hecho nada por buscarlos luego de la muerte de su padre: "No, no han tenido oportunidad de verlos, pero por parte de sus amigos, de mi familia, ¡bueno!, invitaciones les sobran".

Fuente: Tribuna