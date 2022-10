Pati Chapoy responde a acusaciones de Yolanda Andrade; revela si tiene una casa en Miami

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas cuantas semanas, Yolanda Andrade inició un nuevo pleito con Pati Chapoy, luego de que la conductora afirmara en su programa Ventaneando que ella y Montserrat Oliver aprovechaban su amistad con el exboxeador Julio César Chávez para pedirle dinero. Sin embargo, la titular de Montse & Joe no se quedó callada y respondió a las acusaciones.

Además de negar las afirmaciones de Chapoy, Andrade aseguró que la famosa de 73 años de edad "lava dinero" en Los Ángeles y además, posee una costosa residencia en Miami, la cual pudo adquirir gracias al dinero que "ordeña" de TV Azteca:

Señora Chapoy, arregle sus asuntos bien, de su casa que compró en Miami de muchos miles de dólares y se hace aquí la pobrecita... Esa doñita sí tiene de dónde rascarle, y está bien fácil, allá en Miami hace sus eventos, de su dinerito que 'ordeñó' en TV Azteca, ¿quieres que te cuente, Pati Chapoy? Papelito habla, no te conviene ¿verdad?", expresó la también actriz.

Pero la pelea no terminó ahí, pues recientemente la presentadora de Ventaneando volvió a tocar el polémico tema, en esta ocasión durante una charla que tuvo con Laura Zapata. La veterana actriz de telenovelas le preguntó a Pati si era cierto que se compró la casa de Miami con dinero de la televisora y bromeó diciendo que ahora tienen una enemiga en común.

(Dice Yolanda) que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa en Miami y yo digo, pues idi*ta, ¿qué no ves que la señora trabaja diario? si ella vive aquí, trabaja diario, tiene el programa más exitoso del canal", expresó Zapata.

Aunque afirmó desconocer las palabras de Andrade, esto provocó la risa de la periodista de espectáculos, quien finalmente respondió "yo no tengo ninguna propiedad, no", por lo que Laura bromeó diciendo, "ay yo dije, 'le voy a decir que me invite'" y Pati contestó, "ahora que gane más seguramente".

Por último, Pati Chapoy recomendó ignorar ese tipo de comentarios: "No hay que hacerle caso a todas esas malas intenciones de muchas personas, en primera porque no es cierto lo que digan, y eso no hay forma de pararlo, si te molesta lo que dicen pues tan simple, los bloqueas y ya".

Fuente: Tribuna