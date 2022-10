Sale del clóset: Tras 25 años desaparecida y amorío con actriz, conductora de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin filtro y más contundente que nunca, dejan en shock las declaraciones de una famosa conductora de Televisa, quien salió del clóset hace varios años y ha tenido romances con varias celebridades del medio artístico. Se trata de Yolanda Andrade, quien reacciona a los señalamientos contra Verónica Castro de presuntamente haber sostenido relaciones inapropiadas con menores de edad.

Como se recordará, la conductora afirma que tuvo un romance de años con 'La Vero' y hasta que se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam pese a que Yolanda en su momento tuvo una relación con su hijo Cristian, pero ella lo niega. Yolanda ha sostenido en varias ocasiones que no está mintiendo y hasta reveló hace unos días que le fue infiel a su ex Montserrat Oliver con ella y hasta que fue a buscarla a París luego de que tuvieran una pelea solo para decirle que la amaba.

Yolanda empezó su carrera en Televisa en los años 90 en melodramas como Yo no creo en los hombre, Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos Ajenos y Los hijos de nadie. La conductora de Montse & Joe hizo su último proyecto en 1997 y lleva 25 años retirada de las telenovelas, sin embargo, no se ha quedado callada sobre nada en su vida y siempre ha sido transparente con su vida personal.

La sinaloense, quien ha tenido romances con famosas como Montserrat Oliver y Lorena Meritano ahora opinó sobre las recientes acusaciones contra la estrella de melodramas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje. Y es que el periodista de espectáculos Jorge Carbajal filtró unas supuestas videollamadas en las que señala que Verónica supuestamente hablaba con chicas menores de edad.

Aunque la actriz ha negado el romance con la sinaloense hasta aseguró que se retiraría del ojo público luego de la polémica, ahora es Yolanda quien se pronuncia sobre este delicado rumor en declaraciones a la prensa retomadas en redes del programa Hoy: "De pronto idolatramos a los famosos y creemos que no son capaces de hacer cosas y uno nunca sabe si alguien se dedica a lo que sea, no tiene nada que ver que sea parte del mundo del espectáculo".

Yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así, si Jorge Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano", dijo.

Con respecto a si sabía que a Verónica le gustaran menores que ella, Yolanda contestó: "Pues yo era menor 20 años... el caso de menores de edad es bien delicado, es un tema que no podemos hablar a la ligera porque no es un chisme, ni es una cosa, esto es algo serio". y agregó: "El tiempo que yo la conocí no existió nunca nada de ese tipo de cosas, pero existieron otras. Es bien delicado porque son niños, la etapa de la niñez es bien corta y es bien delicado que los niños tengan comunicación con adultos sobre todo cuando no es una plática constructiva... Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben".

Finalmente, Yolanda reaccionó a la pregunta sobre si notó algo extraño en su relación con Verónica, a lo que respondió tajante dejando entrever que sí pudo haber pasado algo: "Ay no, no les voy a decir porque luego se enganchan, mejor investiguen. Respeten a la gente que investiga, porque se arriesgan a eso, a exhibir a personajes que ustedes idolatran", concluyó.

