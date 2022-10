¡Sin un peso! Filtran testamento de Fer del Solar en 'Ventaneando' e Ingrid Coronado explota en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Ingrid Coronado acudió como invitada este miércoles 5 de octubre al foro de Ventaneando con Pati Chapoy, en donde filtraron cómo quedó en un panorama general el testamento del Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio. Lo que sucedió estremeció al elenco del programa de TV Azteca, pues la presentadora que estuvo casada con el argentino sostuvo que el exconductor de Venga la Alegría habría dejado a sus hijos desprotegidos y se dijo muy sorprendida.

Aunque acudió al programa de Pati Chapoy para promocionar su libro Mujerón, visita que estaba programada precisamente para el día en el que se confirmó la muerte de Del Solar, Ingrid enfrentó los cuestionamientos respecto a cómo dio la noticia de su muerte a los dos hijos que tuvo con él. Luego de contar que fue Patricio Borghetti quien la alertó sobre lo sucedido y luego lo confirmó con Rodrigo Cachero, Ingrid mencionó consultó a una tanatóloga antes de hablar con sus hijos para "hacerles el menos daño" posible.

Tras informarles sobre la dolorosa pérdida de su padre y describir el momento como uno "muy duro y difícil", Coronado fue cuestionada sobre el testamento de su exesposo. Fue la conductora Linet Puente quien le comentó: "A la redacción llegó la noticia de que el testamento de Fer fue abierto ya. Primero preguntarte, ¿tú qué sabes del tema?", a lo que Ingrid replicó: "¡Qué rápidos!". Posteriormente, Pati Chapoy le hizo una síntesis de lo que obtuvieron.

Fer del Solar y su viuda Anna Ferro

"Hicimos una síntesis. El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda", manifestó Pati. A su vez, Puente añadió: "Su viuda Anna Martínez Ferro tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo, que el menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro, que el resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos".

Y agregó: "Que la albacea del testamento es Anna Martínez Ferro, como tutora de sus hijos nombra a su hermana María Eugenia Cacciamani. El testamento fue firmado el 10 de marzo del 2020", contó, señalando que cree que Del Solar no habría tenido tiempo de actualizarlo. Posteriormente, Coronado reaccionó y estalló pues afirmó que Ferro vive de forma ilegal en el departamento que ella en su momento compró con Fernando en Cuernavaca, y en donde él pasó sus últimos días.

"Está en un fideicomiso, era de los dos, pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona, él estuvo viviendo ahí estos últimos 8 años, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también (...)", dijo y agregó que es cierto que ya el departamento fue vaciado: "Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado".

Fer del Solar e Ingrid Coronado acabaron en malos términos

Ingrid también recordó que fue Del Solar quien le pidió el divorcio y no ella a él por su enfermedad como se rumoró. Por otro lado, expresó su decepción por lo que viene en el testamento: "Evidentemente yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, porque evidentemente, y lo digo porque ya ustedes conocen toda esa información, no es que la haya dado yo. Sobre lo de la casa del Pedregal, lo del departamento en La Florida, hay como varias cosas que me imagino que vendió, que deben estar en la cuenta de banco".

"Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento, esto es importante que lo sepan, las cuentas de banco son para el beneficiario en la cuenta de banco", dijo y recalcó: "Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera".

"Pero ahora sí que lo que diga el juicio de sucesión, es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento", comentó. Antes de retirarse del programa de espectáculos, Ingrid reflexionó sobre todo lo que ha pasado tras la muerte de su expareja y mencionó: "Lo que me da tristeza que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos (...) finalmente esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas".

Fuente: Tribuna