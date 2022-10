Tras ataque de ansiedad en vivo, Toñita podría regresar a 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo, Toñita sufrió de un ataque de ansiedad mientras los jueces le daban sus críticas en la sección Las Estrellas Bailan en Hoy, luego de haber bailado junto al actor Chao. La cantante comenzó a sentir que le faltaba el aire y tuvo que sentarse en un escalón del escenario para poder controlar su respiración, situación por la que ya había pasado antes de dar su presentación.

Este hecho habría sido provocado por una combinación de los nervios y la presión del concurso trasmitido en vivo, y aunque parecía que su situación empeoraba con el paso de los minutos, Toñita logró recuperarse para terminar de escuchar a los críticos. Una vez fuera de pantalla, la exacadémica tuvo que ser revisada por un médico para constatar que todo estuviera bajo control.

Pese a lo anterior y el mal rendimiento que tuvo, ha comenzado a circular el rumor de que la veracruzana ya se estaría preparando para volver a la competencia. Así lo adelantó la revista TV Notas: "La verdad es que Toñita es otra de las participantes que se anunciarán en Las estrellas bailan en hoy, sólo que todavía no ponen nada en redes sociales, sin embargo, te confirmo que la cantante estará de vuelta en el reality", dijo una persona de la producción.

Además, la producción estaría en busca de la pareja de la llamada 'Negra de oro', ya que en esta ocasión Jorge Losa y Chao, no podrán participar en la cuarta temporada del show de Hoy. "El único detalle es que todavía no encontramos a la pareja de Toñita, porque sus dos ex parejas de baile no podrán participar porque se encuentran en proyectos. Eso nos complica a todos porque debemos encontrar a un buen bailarín para que comparta escenario a lado de la cantante", indicó la fuente interna.

En cuanto a las lesiones y problemas de salud que tuvo la cantante dentro de su participación en el reality, se cree que eso no sería impedimento para la exacadémica, ya que vendría mejor que nunca, tanto en la parte de salud como en la física. "Todos sabemos que de pronto Toñita tuvo caídas o problemas de depresión, pero ella es fuerte y la he visto más tranquila y preparada, tanto física como emocionalmente y hasta de salud, porque la veo radiante y con una sonrisa en su cara que nos anima mucho a seguir trabajando con ella".

Finalmente, la producción habría señalado que ya tienen propuestas de candidatos de baile para que acompañen a la intérprete de Y si me quedo con los dos en el escenario. "No te puedo adelantar todavía quién será su compañero de baile, pero lo que sí te puedo decir es que ya hay candidatos para que lo dejen todo en el escenario y que, evidentemente, estén al nivel de ella, sin embargo, todavía no confirman", concluyó.

Fuente: Tribuna