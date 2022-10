Tras regresar a los escenarios y preparar concierto en México, Paramore dice a sus fans "no vengas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los conciertos y festivales de música están oficialmente de vuelta desde hace unos meses luego de la pausa obligada por el Covid-19; los fanáticos de cientos de agrupaciones ya han tenido la oportunidad de disfrutar de presentaciones que sin duda quedarán en la memoria; aunque aún hay fechas pendientes, esto ha orillado a los seguidores a contar los días para ver a su artista favorito en vivo; sin embargo, para la agrupación de rock pop Paramore hay ciertos fans que simplemente no son bienvenidos.

La banda de origen estadounidense confirmada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro regresaron a los escenarios tras cuatro años de ausencia; incluso, sorprendieron al público al interpretar de nueva cuenta el tema Misery Business que los catapultó a la fama pese a que ya habían prometido que no la interpretarían más por considerar que su letra es algo sexista; sin embargo, cambiaron de opinión y ello puso felices a muchos.

El Banks Arena de California fue el escenario que eligieron para marcar su esperado retorno y con ello, daban por iniciada la gira que los traerá a México, pues forman parte del cartel del Corona Capital; no obstante, no todo fue bello ya que luego de la presentación en Salt Lake City que tuvieron el pasado 4 de octubre, se registraron hechos lamentables donde un sujeto agredió física y verbalmente a varias mujeres; incluso, la agrupación remarcó que también hubo heridos por este evento.

Por ello, a través de sus redes sociales lanzaron un comunicado en donde insistieron que los hechos ocurrieron en un punto que era difícil de identificar sobre el escenario, pues de lo contrario, los intérpretes de Hard Times, The Only Exception o Ignorance habrían intervenido para garantizar la seguridad de todos los presentes. Pese a que esto no ocurrió, si mencionan que el equipo de seguridad del recinto estuvo al tanto y luego de su intervención, el agresor fue expulsado.

"Paramore no aprueba la violencia, la homofobia o el fanatismo de ningún tipo. No es bienvenido en nuestra comunidad y no tiene cabida en nuestro espectáculos", dice la misiva.

Instagram @paramore

A modo de remate, la banda de rock pop insiste en que cada presentación que ellos ofrecen y están por cumplir, se enfoca en ser un lugar seguro para quienes con ellos, corean de sus más grandes éxitos, por lo que hicieron hincapié en que, en caso de no estar de acuerdo con ellos, eviten acudir para así hacer más amena la noche a quienes sí están dispuestos a cumplir co esta excepcional regla.

"Si no puedes respetar eso, no vengas".

Instagram @paramore

Fuente: Tribuna