(VIDEO) Ni porque lo pidieron: A Rammstein sí le gustó el 'Dr. Simi' y hasta besos le dieron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dos años tuvieron que pasar para que la agrupación de origen alemán, Rammstein sí visitara México, pues cabe recordar que la presentación que tenían programada para 2020 se aplazó en varias ocasiones debido a la crisis sanitaria por Covid-19; sin embargo, la espera valió la pena pues además de la increíble producción que mostraron en el Foro Sol, uno de sus integrantes dio varias sorpresas al dejarse ver en público sin negarse a ser fotografiado.

El artista que se robó el corazón de los fans fue el guitarrista Richard Z. Kruspe quien al estilo urbano, tomó su instrumento y se instaló en las calles del Zócalo capitalino para ofrecer un mini-concierto y, aunque solo supimos que tocó un fragmento del éxito Du hast, internautas lamentaron no haber ido al corazón de la capital para poder verlo aun cuando llegó a tierra azteca desde el 26 de septiembre y se instaló en un hotel de la Condesa. Por su fuera poco, el antes mencionado también visitó restaurantes, se subió al transporte público y hasta hizo de 'chalan' de una taquería.

Al día siguiente, es decir, la tarde del martes 4 de octubre, seguidores comenzaron a 'hacer guardia' en el mismo lugar donde tocó para los capitalinos; sin embargo, éste tenía otros planes pues visitó una escuela para enseñar algunas palabras en alemán a los menores de edad. Su gira por las calles de la capital de inmediato generó memes y, aunque fue el único integrante que sí gozó de la ciudad, fans remarcaron que todo lo que se difundía en redes sociales sobre él era con mucho cariño.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Petición no funcionó

Durante la visita de la española Rosalía a México, esto antes de los conciertos de Rammstein, se hizo viral una petición en redes sociales donde se insistía en que no se lanzaran peluches del 'Dr. Simi' al escenario de los alemanes, esto debido a que ellos suelen incluir fuego, pirotécnica y espuma en cada presentación, lo cual podría generar algún incidente, pero esto no fue impedimento para que este personaje de una reconocida cadena de farmacias se 'customizara¡ al estilo de los intérpretes de Sonne, Ich Will o Engel pues para cerrar su gira por la capital, ya que Paul Landers, guitarrista de la banda no dudó en acariciar su obsequio y hasta provocó que el vocalista Till Lindemann, se acercara a él para tratar se quitárselo.

Los fanáticos reaccionaron de manera positiva pues en el concierto previo Kruspe también aceptó tocar su instrumento con un peluche de este tipo. El momento clímax fue cuando el cantante, quien se caracteriza por su carácter duro, no decapitó al peluche ni lo arrebató de las manos de su compañero, sino que tiernamente le da un beso en la mejilla, sorprendiendo a los presentes y claros quienes han visto esta reacción en las redes.

Otro internauta recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador también se hizo presente en este esperado evento; no obstante, también fue en la versión de peluche que se ha comercializado del mandatario pero, a diferencia del doctor, no hay indicios en torno a que haya llegado al imponente escenario que Rammstein trajo al país, el cual es más grande que el que se vio en otros países de Latinoamérica. ¿El mandatario reemplazará al ‘Dr. Simi en los conciertos?

Foto: Captura de pantalla

Fuente: Tribuna