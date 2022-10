Adiós 'Hoy: Tras exhibir catálogo de Televisa y subir 25 kilos, villana de novelas vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien estuvo vetada de Televisa y hace unos años confirmó la existencia del 'prosticatálogo' de actrices, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este jueves 6 de octubre reapareció en el matutino VLA con una fuerte declaración. Se trata de Alejandra Ávalos, quien se dio a conocer por su participación en proyectos como Morir dos veces, La antorcha encendida, Soñadoras y Siempre te amaré.

Luego de consolidarse como una gran actriz en los 80's y haber sido vetada de la empresa por dejar las novelas para incursionar en la música, Ávalos tiene al menos 7 años que grabó su último melodrama en San Ángel y se trató de Que te perdone Dios. Posteriormente grabó algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, pero posteriormente se dedicó solamente a su carrera como cantante.

Fuente: Internet

La mexicana de 53 años, quien por problemas de salud subió hasta 25 kilos de peso y esto provocó que cayera en depresión, también ha llegado a ser invitada especial del programa Hoy en repetidas ocasiones para hablar sobre los escándalos en los que se ha metido. En 2017 Alejandra confirmó la existencia del 'prosticatálogo' de actrices de Televisa confesando que los dueños de la empresa usaban a sus artistas para atraer clientes.

Sin embargo, tiempo después se retractó y declaró que la "malinterpretaron", pues aclaró que esto supuestamente sucedía "sin el consentimiento" de Televisa. Luego de esta situación los ejecutivos de San Ángel no volvieron a contratarla y ella se refugió en TV Azteca, donde le han permitido amenizar sus especiales musicales y además este año la integraron al exitoso reality MasterChef Celebrity como concursante.

Alejandra Ávalos en 'Hoy'

Durante la mañana de este jueves 6 de octubre Alejandra reapareció en el programa Venga la Alegría, rival directo de Hoy, para hablar acerca de la polémica que está viviendo Verónica Castro pues fue acusada de presuntamente tener chats subidos de tono con niñas. La intérprete mexicana por supuesto que le mostró su total apoyo a la madre de Cristian Castro y durante la entrevista con el matutino del Ajusco salió en su defensa:

No, Verónica mis respetos, es una gran actriz y gran compañera, es colegas de las que más amo", expresó.

'La Ávalos' considera que la mencionada acusación para la hermana del 'Güero' Castro solamente es un chisme para difamarla: "Nos tenemos que defender de las mentiras y las calumnias, yo creo que esto es algo así con ganas de perjudicarla". La gran amiga de José José cambió un poco de tema pues la cuestionaron acerca de si sacará o no un sencillo con Sarita Sosa pero no quiso dar respuesta para "no cebarlo".

Fuente: Tribuna