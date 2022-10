Adiós 'VLA': Tras volverse mujer y perder exclusividad, actor deja TV Azteca y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa para probar suerte en el extranjero, dio un duro golpe a TV Azteca pues luego de haber estado en repetidas ocasiones con ellos, ahora promociona su esperado regreso a la televisora de San Ángel. Se trata de Omar Chaparro, quien se dio a conocer por programas como Black and white, No Manches, Los diez primeros y Sabadazo.

Tras más de 15 años trabajando con Televisa, el también cantante decidió abandonar la emisión donde era compañero de Laura G y Cecilia Galliano para darle un giro a su carrera y probar suerte en Hollywood: "Yo siempre he escuchado a mi voz interior, venimos sabiendo lo que queremos... había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", le dijo a Yordi Rosado hace unos.

Sin embargo, al ya no contar con exclusividad pudo debutar en TV Azteca y en los últimos años ha dado múltiples entrevistas exclusivas tanto a Pati Chapoy en Ventaneando como al matutino Venga la Alegría, rival de Hoy. Chaparro, quien en varias ocasiones se volvió mujer para participar en sketches, también pudo comenzó a trabajar con otras empresas como Estrella TV, donde tuvo gran éxito conduciendo su propio show Tu-Night.

Fuente: YouTube Venga la Alegría

Sin embargo, ahora Omar está listo para retornar a Televisa y por la puerta grande. Resulta que el grandioso conductor se encargará de presentar la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara?, que ya se encuentra a punto de dar inicio. El programa dominical, que tendrá una nueva integrante y se trata de Galilea Montijo, se estrenará este próximo 16 de octubre y por ello la producción se encuentra haciéndole la mayor promoción posible.

Omar Chaparro volverá a conducir '¿Quién es la máscara?'

Hace unas horas el actor originario de Chihuahua, Chihuahua, se sometió a una divertida dinámica en la que recordó cómo fue su paso por ¿Quién es la máscara? en su primera y segunda temporada, pues hay que recordar que él fue el primer conductor del reality. Chaparro se divirtió recordando los openings que realizó donde siempre se lució con espectaculares vestuarios y grandes performances, así como lo que sintió luego de pasarle la estafeta a Adrián Uribe en la pasada temporada.

Fuente: