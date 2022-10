Conmoción en Televisa: Omar Chaparro es atacado por el perro de Yuri; así reaccionó el actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de un largo periodo lejos de las filas de Televisa, Omar Chaparro anunció su regreso triunfal a San Ángel como el conductor de la nueva edición de ¿Quién es la máscara?, donde compartirá cámaras con Yuri; sin embargo, durante la jornada de este jueves, 6 de octubre, ambos famosos vivieron momentos de terror en los camerinos de La fábrica de los sueños, luego de que la mascota de la cantante atacara al histrión de Cómo Caído del Cielo.

¿Quién es la máscara? Es uno de los programas de telerrealidad más exitosos de la empresa de los Azcárraga y, el actor de ¿Y cómo es él? Se convirtió en el presentador por excelencia de este show, hecho que quedó evidenciado en la última edición cuando algunas personas en Twitter pidieron que regresara como conductor, deseo que la televisora de San Ángel cumplió en este año, 2022; sin embargo, todo parece indicar que el actor de Todas caen tuvo una bienvenida ligeramente hostil a Televisa.

Parece ser que todo ocurrió en la mañana de hoy, en los camerinos del reality show, cuando Omar Chaparro se acercó a grabar a la cantante de Detrás de mi ventana, quien se encontraba sentada, mientras sostenía a su mascota, un pequeño chihuahua color arena. Cabe señalar que en cuanto el actor se acercó al perro, éste comenzó a gruñir en señal de advertencia, mientras que Yuri mostró un semblante un tanto nervioso. A su vez, Omar le dijo pacientemente al cuadrúpedo: "No".

Lo anteriormente narrado no impidió que Chaparro desistiera de su campaña de acariciar al animal, por lo que le preguntó a la cantante de Maldita Primavera sí podría acariciar al perro, mientras tanto, un hombre (quién no alcanza a ser captado por la cámara) le advierte al conductor que el perro lo va a morder. Haciendo caso omiso de esto, el expresentador de Se vale, acarició al can y aunque, por unos segundos todo parecía tranquilo, lo cierto es que no.

Omar Chaparro es atacado por el perro de Yuri

Resulta ser que, en determinado momento, el chihuahua le lanzó la una mordida a Omar, aunque el presentador alcanzó a quitar su mano y todo aparenta que, en realidad, el perro no alcanzó a morder a Chaparro, quien se alejó del can gritando, mientras que Yuri no contuvo la risa al ver la reacción del conductor. Todo parece indicar que el actor de No manches Frida tomó todo con humor y mencionó en su cuenta de Instagram el que can lo "adora".

