De no creer: Actriz de Hollywood asegura que filmar escenas de Marvel es "vergonzoso"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Universo Marvel es uno de los más queridos por los cinéfilos, tanto que el personaje de 'Wanda Maximoff' o 'La Bruja Escarlata' que interpretó la actriz Elizabeth Olsen no solo es el más reconocido de su carrera, sino que además catapultó la misma, por lo que escucharla decir que filmar escenas para esta productora es algo "vergonzoso" ha generado polémica entre los fans pues algunos lo tomaron a mal mientras que otros simplemente lo interpretaron como una anécdota con palabras polémicas.

La actriz de 33 años de edad ha participado en un total de seis pelucas de Marvel y hasta obtuvo su propia serie que se estrenó por la plataforma de streaming Disney Plus; sin embargo, en entrevista para la revista Variety aseguró que para ella es algo "vergonzoso" filmar escenas de super héroes; incluso lo calificó como "una tontería", calificativo que comenzó con la polémica y claro, comentarios en su contra.

"Hay muchas tonterías. Siempre deseo que algún día publiquen una versión de la película sin efectos especiales, porque entonces entiendes lo ridículo que se siente. Y qué espectacular es el trabajo que implica hacerlas", fueron las palabras de la actriz.

En realidad esto no representa cierto rechazo a los papeles que ha interpretado o incluso, no se toma tampoco como una forma de atacar a la productora, sino que la actriz abordó más el hecho de tener que fingir los efectos especiales mientras graba las escenas que una vez aprobadas por el director, pasan al área de post-producción donde ya comienza la magia que los seguidores ven en la pantalla grande.

Incluso, la actriz remarcó que tener que filmar escenas que son más serias son las que le parecen más conflictivas, pues al final es su desempeño el que tiene toda la responsabilidad para hacer que la trama tenga sentido. "Es muy vergonzoso filmar ese tipo de cosas, porque el mundo depende de que lo hagas". Con esta frase, Elizabeth Olsen también recordó una de las escenas que tuvo que grabar al lado del actor Josh Brolin, quien interpreta a 'Thanos' en la cinta Infiniti War pues el casco que tenía que usar le causaba mucha gracia, algo por lo que mantener la seriedad simplemente no le fue tan sencillo.

"Solo recuerdo estar riendo tontamente el resto del día, mientras Brolin tenía puesto el casco. Y no lo sé. Estas películas son muy tontas, pero tienes que actuar como un loco para que funcionen", remarcó.

Cabe destacar que previo a las declaraciones de Olsen, el actor Christian Bale también había declarado algo similar pues señaló que mientras está grabando un proyecto, él se enfoca en disfrutar de lo ridículas que suelen ser las escenas, en especial de afuellas que involucran efectos especiales y donde los actores suelen entrar a locaciones con pantallas verdes que al final hacen que el equipo de trabajo pueda anexarlos para hacerlo ver muy real.

"La actuación en sí, disfruto lo ridícula que es. Me encanta algo con lo que puedes ir demasiado lejos (…) Es la primera vez que he hecho eso. Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes buena gente. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que yo. ¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente", señaló.

