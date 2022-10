"Educa a tu hija": Tunden a Bárbara de Regil y a Mar de Regil por polémica con tiktoker de La Paz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y controversial actriz Bárbara de Regil de nueva cuenta se encuentra sumergida en otro escándalo y es que ahora los usuarios de las redes sociales la hicieron pedazos tanto a ella como a su hija Mar Alexa de Regil por meterse con una tiktoker oriunda de La Paz. Resulta que en esta ocasión la adolescente fue acusada de haber tratado mal a una influencer de nombre Grecia en un centro nocturno.

Como se sabe, actualmente la guapísima chica fitness se encuentra grabando la nueva novela de Televisa Cabo en las playas de Baja California Sur y su hija la ha estado acompañando en las locaciones. Lastimosamente en días pasados la joven de 18 años se metió en una controversia porque presuntamente tuvo aires de diva en un bar de La Paz y no han parado de destrozarla con comentarios en las redes.

Hace unos días Grecia usó su cuenta de TikTok para señalar que había pasado un muy mal rato con una "personalidad" que estaba de visita en su pueblo pero no quiso decir el nombre: "Nomas no digo el nombre de la TikToker que mama mucho en ser 'good vibes' y me trató supermal en un bar porque se hace un caos". Los usuarios de la red le pidieron que por favor revelara la identidad de esta persona pero ella se resistió.

Sin embargo, la tiktoker paceña accedió a contar qué fue lo que ocurrió en el bar y explicó Mar se portó grosera con ella dentro de un baño pues le pidió que le pasara un objeto que se le cayó al piso y esta simplemente la ignoró: "Me tiraron la bolsa y se me cae todo, el labial cayó justo al lado de sus piernas, lo único que hice fue tocarle el hombro, le pedí me pasara el labial, la morra me ve me barre, se voltea y se va", contó.

Hasta ese momento Grecia seguía sin mencionar el nombre de la heredera de la protagonista de Rosario Tijeras pero tanto ella como su famosa madre se delataron comentándole sus tiktoks.Así se defendió Mar Alexa en primera instancia: "Estás muy bonita para andar inventando cositas que no son, te mando muchísimo amor". Sin embargo, eso no fue todo y resulta que la propia Bárbara también se unió al pleito y salió en defensa de su heredera.

Uy, una más que se quiere colgar… mami si se puede brillar sin tener que hablar de alguien más", escribió la exactriz de TV Azteca.

Los internautas de inmediato se le fueron encima a De Regil primero por meterse en un pleito de jovencitas y luego porque la acusan de no haber educado a su hija. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Mar Alexa se mete en escándalos similares pues hace unos años la adolescente creó muchísima polémica por grabar un tiktok clasista en el que habla de "cosas que te hacen ser naco".

