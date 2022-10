Escándalo en Hollywood: A sus casi 50 años, polémica actriz anuncia que está embarazada

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo del espectáculo en Hollywood está en shock, pues una polémica y reconocida actriz, quien fue ganadora de dos Premios Óscar por dos filmes distintos y que se encontraba lejos de los reflectores, anunció que está embarazada a sus casi 50 años de edad. Lo mejor de esta noticia es que ya sabe que está en la dulce espera de lindos mellizos. ¡De no creerse!

Se trata nada más y nada menos que de la actriz de las películas premiadas por la Academia, Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby, Hilary Swank, ganadora de Premios Óscar. La artista, quien se alejó del mundo de la actuación para pasar más tiempo con su padre enfermó confirmó a medios de Estados Unidos (EU) que está embarazada de mellizos a sus 48 años de edad. Asimismo, declaró que es algo había deseado desde hace tiempo.

En la imagen, la actriz Hilary Swank. Foto: Internet

Es algo que siempre he querido durante mucho tiempo, y mi próximo proyecto es ser madre. Y no de uno, de dos”, dijo la actriz de Hollywood durante una entrevista emitida en el programa Good Morning America.

Cabe recordar que Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider, hace cuatro años en Los Ángeles, California, un año y medio después de que los dos se conocieran en una cita a ciegas. Ahora, finalmente formarán una familia de cuatro integrantes. Si bien la protagonista de P. S. I love you fue uno de los rostros más destacados de Hollywood al inicio del 2000, luego de ganar dos Óscar a la mejor interpretación femenina, decidió dejar de filmar películas para pasar más tiempo con su familia.

Hilary Swank confirma su embarazo. Foto: Internet

Fue en 2015 cuando 'tomó un descanso' de la actuación para cuidar de su padre, quien sufría una enfermedad respiratoria. Sobre dejar el cine por un tiempo dijo muy confiada al programa nocturno The Late Show: "Hay algunos proyectos muy bonitos, pero al final no hay nada que quiera más que pasar tiempo con mi padre durante este momento en el que me necesita. Ese tiempo no se recupera".

Cuando volvió a estrenar películas, en 2020, Swank admitió en una entrevista que había rechazado muchísimos proyectos. Sin embargo, ahora se le podrá ver en la ficción televisiva Alaska Daily, de ABC.

