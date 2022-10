Karla Sofía Gascón acusa a concursantes de 'MasterChef Celebrity' de comprar seguidores

Ciudad de México.- No cabe duda de que la actriz Karla Sofía Gascón ha sido una de las que más ha resaltado en esta temporada de MasterChef Celebrity, a quien incluso, algunos medios ya declararon como la villana de la temporada, debido a que suele decir lo que piensa e incluso algunos influencers como el tiktoker, Pablo Chagra, han llegado a mencionar que suele criticar a sus compañeros del programa de telerrealidad, mientras que en otras ocasiones ha mencionado que la histrionista tiene mala actitud.

En contra parte, la actriz de Rebelde 2022, hizo una fuerte declaración durante la tarde del pasado miércoles, 5 de octubre, cuando compartió una captura de pantalla de Gluc, donde declararon que Karla Gascón estaba "harta de los fans de MasterChef Celebrity", hecho que la habría llevado a explotar; sin embargo, luego de que la famosa leyó el post decidió salir a dar su versión de estos hechos.

Y es que, según las declaraciones de la propia Karla, a ella no le desagradan los fans del reality show de TV Azteca, pero aclaró que sí tenía un problema, pero con los ¡seguidores comprados de otros concursantes! Así como lo lees, la actriz de origen español acusó a sus compañeros de alquilar bots, hecho que ya de por sí es un secreto a voces de la industria de la farándula, donde se estima que algunos artistas le pagan a gente para que den comentarios positivos de ellos y así logre subir su fama.

De los fans no, de los seguidores comprados de otros concursantes y de los seguidores que no conectan dos neuronas seguidas porque sus cerebros no se desarrollaron tanto como el de la mosca verde.