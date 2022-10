Lorena Herrera se compara con Pablo Lyle; revela que ella también agredió a un automovilista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el actor Pablo Lyle fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre a quien golpeó arrebatándole la vida, Lorena Herrera aprovechó para reflexionar al respecto. La famosa admitió que ella también llegó a tener problemas serios por no poder controlar su explosivo temperamento.

En entrevista para el programa Ventaneando, la artista que tiene 32 años en el medio artístico, se sinceró y contó por primera vez que dos ocasiones diferentes, el enojo la rebasaron por completo y en una de ellas chocó intencionadamente su vehículo con el de otro automovilista, lo cual se tradujo en una importante pérdida económica para ella.

Uno de mis arrebatos me llevó a meterle el acelerador al coche del coraje que tenía y estrellar mi choche contra otro coche ¿Sabes cuánto me costó aquella estupidez? Carísima, porque mi coche fue pérdida total y el coche de adelante me costó carísimo", dijo Lorena.

Asimismo, narró que en otra ocasión, hace cerca de 20 años, volvió a explotar cuando se encontraba tras el volante, pero a diferencia del caso anterior, esta vez se limitó a romper en su totalidad el parabrisas de automóvil. "Lo mismo, del coraje que me dio agarré el retrovisor y lo quise arrancar y troné todo el vidrio del coche, se rompió todo el parabrisas.

Por último, la participante de Master Chef Celebrity aseguró que supo corregir este comportamiento negativo: "Eran momentos que también emocionalmente te destruyes muchísimo; entonces yo me observé en esos momento de arrebato, de ira, de cólera, de coraje que se apoderaba de mí, y decía yo tengo que trabajar en ello. Te puedo decir que ahorita tengo 13 años de no tener un solo arrebato ni explosividad en mi vida".

No se considera un sex symbol

En el reality show Siempre reinas, la también cantante y conductora se definió como una persona muy libre y feliz, pero aclaró que ella no se percibe como un sex symbol: "Yo no me considero ninguna sex symbol, pero bueno, tanto lo dicen que acabas creyendo que lo soy para los ojos del público".