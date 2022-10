Luto en Televisa: Tras la muerte de su hija y 12 años retirada, famosa actriz aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien lleva 10 años sin actuar en una telenovela de Televisa, aparece en redes del programa Hoy de luto pues anunció una trágica noticia: falleció su hermano. Se trata de Lidia Ávila, integrante de OV7, quien a través de su cuenta de Instagram confirmó que su hermano perdió la vida luego de que en 2009 enfrentara también la dura muerte de su bebé a los 6 meses de nacida.

Ávila, quien participó en melodramas de la televisora de San Ángel como Locura de amor, Clap...El lugar de tus sueños, Palabra de mujer, La fea más bella y Cuando me enamoro, esta última hace 12 años, compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su hermano, a quien le dedicó unas conmovedoras palabras junto a varias fotografías juntos. La publicación fue retomada en redes del programa Hoy.

Twitter @programa_hoy

"En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, ¿por qué tan pronto? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido", escribió.

Y agregó: "¿qué vamos hacer sin ti? ¿Que no eras el que nos iba a cuidar a todos?", escribió y finalizó asegurando que está en paz, aunque está pasando por un doloroso proceso: "Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestros abuelos y con la tía rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria Nos volveremos a ver". La artista, quien es la menor de 6 hermanos, hasta el momento no habló sobre las causas del deceso.

Instagram @lidiaavila

De inmediato, varios familiares y amigos del medio artístico como Yuri, Benny Ibarra, Mariana Seoane y Melissa López, entre otros, le enviaron sus condolencias y palabras de aliento a la actriz y cantante. Como se recordará, hace unos días Lidia también recordó a su primogénita, quien falleció en 2009 a los seis meses de nacida luego de estar hospitalizada por problemas de salud. La pequeña era fruto de su primer matrimonio con el empresario Paulo Lauría, de quien se divorció en 2010.

Fuente: Tribuna