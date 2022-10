Pidió limosna: Tras hundir a Galilea Montijo y perder exclusividad en Televisa, galán llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo en el programa Hoy hace unos años y perdió su contrato de exclusividad en Televisa, aparece en redes del matutino de Las Estrellas. Se trata de José Ron, quien pese a que ya no es talento exclusivo, lleva 18 años en las filas de la televisora de San Ángel y hace unos meses protagonizó La mujer del diablo para la plataforma Vix+.

Aunque ha revelado que en sus inicios, a su llegada a la CDMX, la pasó mal pues no tenía dinero y tuvo que pedir en la calle solo para poder volver a su natal Guadalajara, el histrión de 41 años ha participado en melodramas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada, aunque desde 2020 confesó que ya no tenía contrato de exclusividad desde el 2019.

El actor de Televisa José Ron

Tras protagonizar una acalorada discusión con la conductora Galilea Montijo por un escándalo que involucró a Cristián de la Fuente, ahora el tapatío reaparece en redes del programa Hoy pues revelaron varios datos curiosos de La Desalmada, melodrama protagonizado por él y la cubana Livia Brito, con Eduardo Santamarina como antagonista, y el cual fue un rotundo éxito, pues alcanzó niveles de audiencia espectaculares.

Entre los datos que revelaron sobre la historia que empezó con la venganza como principal motivo y terminó en una historia de amor entre 'Fernanda' y 'Rafael', era que dos famosas actrices podrían haberse quedado con el protagónico: Altair Jarabo y Ana Brenda, sin embargo, el papel se lo quedó la cubana. Otro es que Ron y Brito ya habían protagonizado juntos en Muchacha italiana viene a casarse (ambos también anduvieron en la vida real).

Además, revelaron que fue la hija del productor 'El Güero' Castro con Angélica Rivera, Fernanda Castro, quien interpretó el tema romántico de la novela: Cuando salga el sol, con Pablo Vamer. Finalmente, recordaron que fue en este proyecto que Santamarina (quien volvió a las telenovelas luego de 4 años de ausencia en esta trama) y Marlene Favela se reencontraron luego de también ser pareja en Rubí en el 2004.

Twitter @programa_hoy

Por otro lado, podrían haber malas noticias para los fans, pues revelan que La Desalmada 2 podría no realizarse. Así lo reportó Juan José Origel en su columna Vida y Milagros para El Sol de México, en donde señaló que se rumora en Televisa que la segunda parte de la exitosa telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro no se concretaría, o por lo menos no en el tiempo que se había anunciado originalmente, afirmando que el motivo es porque no se habría logrado reunir al elenco.

"En estos días se empieza a dudar de que la segunda parte de la telenovela La Desalmada se lleve a cabo, o por lo menos ya no es seguro que en el mes de febrero empiece la preproducción. Una de las razones es porque hasta el momento no se ha logrado reunir de nuevo al gran elenco que hizo de esta historia uno de los éxitos en audiencia más grandes del último año, pero todo esto es de manera extraoficial. Seguiremos al pendiente de este rumor", señaló.

Fuente: Tribuna