Se volvió mujer: Tras divorcio y sin exclusividad en Televisa, galán deja a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien trabajó durante más de 20 años en Televisa y este 2022 se quedó sin contrato de exclusividad, sorprendió a todos los televidentes pues hace varias horas apareció en el programa Hoy anunciando su nuevo proyecto en la empresa. Se trata de Adrián Uribe, quien hace unos meses desató sospechas de irse a las filas de TV Azteca tras renunciar a San Ángel por voluntad propia.

El mexicano cuenta con una enorme trayectoria en Televisa, donde le permitieron realizar programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron y además creó a más de 20 personajes, por lo que incluso hasta se volvió mujer. Asimismo, Uribe llegó a convertirse en galán de telenovelas pues apenas el pasado 2020 fue protagonista de la historia Como tú no hay dos producida por Carlos Bardasano.

El intérprete de 50 años confirmó en una entrevista con el programa Ventaneando de Pati Chapoy que había perdido su contrato de exclusividad luego de 20 años porque él no quiso renovarlo. Este primer acercamiento a Televisión Azteca provocó que surgieran especulaciones de que Uribe estaba por firmar su primer contrato con ellos. Se dijo que conduciría el reality llamado Dancing with the stars y después que sería el presentador de la primera temporada de Soy famoso, sácame de aquí.

Sin embargo, el canal de YouTube Chacaleo reportó hace poco más un mes que los altos mandos del Ajusco no lo quisieron contratar por "exigente" y es que aseguran que quería un contrato millonario. No obstante, al ya no ser exclusivo de Televisa el actor ha podido seguir dando exclusivas a Pati Chapoy.

Adrián, quien se divorció de su primera esposa Karla García Pineda en 2018 y ahora está casado con Thuany Martins, está a punto de volver al aire en el Canal de Las Estrellas con su nuevo programa De noche pero sin sueño y hace algunas horas apareció en el matutino Hoy para dar un adelanto de lo que el público verá a partir de este lunes 10 de octubre: "Estoy más emocionado que nervioso, con muchas expectativas".

El presentador e intérprete de 'El Vitor' dijo que este late night show es un sueño hecho realidad para él pues siempre deseó poderlo realizar: "La verdad es que ya deseábamos este estreno". Tanto Uribe como el productor Miguel Ángel Fox aseguraron que este programa será totalmente diferente a los que el público de Televisa está acostumbrado e invitaron a todos los televidentes a no perdérselo a partir del próximo 10 de octubre.

Es un programa diferente pero con mucha comedia, con entrevistas divertidas, con musicales, juegos, dinámicas, de todo...", expresó el conductor con mucha emoción.

