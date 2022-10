Shock en Televisa: Productor habla de más y confirma que Gabriel Soto ya terminó con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso productor Nicandro Díaz, quien actualmente está trabajando con Gabriel Soto en una nueva telenovela para Televisa, sorprendió a los medios de comunicación pues en una reciente entrevista destapó que el protagonista mexicano ya había terminado su relación sentimental con la actriz rusa Irina Baeva. Hay que recordar que durante semanas se había estado especulando sobre este rompimiento.

La mente maestra detrás del melodrama Mi camino es amarte fue encontrado a las afueras de las instalaciones de la empresa de San Ángel y de inmediato los reporteros se acercaron a él para cuestionarle sobre su nuevo proyecto y además también por Pablo Lyle, quien acaba de ser declarado culpable de homicidio involuntario en Miami: "Es dolora esa situación, ojalá que salga lo menos afectado", dijo y señaló que él sí podría darle trabajo al actor luego de que termine su condena.

Nunca me han dicho que no contrate a alguien por x o y, se le tendrá que buscar un perfil de acuerdo a la edad que tenga en ese momento, no sabemos lo que va a pasar... ojalá que pase lo más rápido posible para él", dijo.

Sin embargo, lo que más llamó de la atención en esta entrevista es que Nicandro confesó que él no estaba enterado de que Gabriel e Irina tengan planes de casarse pronto: "¿Cuál boda?", expresó desconcertado cuando los periodistas le preguntaron al respecto. Y por si fuera poco, el exitoso productor de Televisa acabó hablando de más pues señaló que el galán mexicano y la famosa rusa ya no tenían una relación sentimental.

Yo pensé que ya no andaban", respondió incómodo.

Díaz le dijo a los reporteros que no suele hablar con Gabriel acerca de su vida personal, por lo cual desconocía que aún seguía comprometido con Baeva: "No hablo con él de estas cosas... somos amigos y todo pero no nos ponemos a platicar de eso", contestó. Sin embargo, el productor resaltó que hasta este momento él no ha recibido ninguna invitación para la fiesta que planean realizar Soto y la oriunda de Moscú.

A mí no me ha invitado, que sirva este medio para decirle a Gabriel 'me invitas, no seas gacho'", expresó Nicandro.

Irina sigue en Qatar

Posteriormente el productor de San Ángel hizo hincapié en que él desconocía detalles sobre la relación de Soto e Irina y resaltó que él se enteró de la presunta ruptura "por el encabezado de una revista". Hay que recordar que tanto el actor mexicano como su guapísima novia se han encargado de desmentir en repetidas ocasiones que estén separados como afirman los medios y aseguran que su boda sigue en puerta.

Créanos cuando decimos, todo está bien. Estamos ok. Seguimos con los planes, todo está perfecto", declaró la rusa antes de irse a Qatar.

Fuente: Instagram @gabrielsoto

Fuente: Tribuna