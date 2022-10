¿Sin estilo propio? FOTOS de Meghan Markle son muy similares a las de Wallis Simpson

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Al parecer, la exactriz de 41 años de edad, Meghan Markle seguirá dando de qué hablar por parte de los ciudadanos de Inglaterra y del mundo en general, no porque sea una persona admirada, sino porque hay quienes aseguran que su afán por ser considerada de la realeza, pese a su renuncia en 2020, es tanta que ahora se ha basado en otro polémico personaje tras haber dejado atrás las comparaciones con la Princesa Diana de Gales.

Un polémico libro resaltó que para la protagonista de la serie Suits, era importante que su historia tras contraer matrimonio con el Príncipe Harry fuera comparada con la de Diana Spencer, a quien la corona británica rechazó por su labor altruista; incluso, este afán la llevó a basarse en el estilo de la madre de su esposo y hasta estilistas reales confirmaron que se aferró a usar la tiara de la antes mencionada el día de su boda omitiendo los protocolos en torno a estos valiosos artículos.

Foto: Archivo

Ahora, la duquesa de Sussex ha dejado atrás a su suegra y tras publicar fotos recientes al lado de su esposo, el nombre de Wallis Simpson fue el que cobró relevancia, lo que a su vez la ha llevado a ser criticada de nueva cuenta pues afirman, no cuenta con un estilo propio para sobresalir y ello la orilla a basarse en imitar a personajes de la familia real para no dejar de ser noticia ahora que todo se basa en al Reina consorte, Camlia Parker o la actual Princesa de Gales, Kate Middleton.

Simpson quien de nacimiento tuvo el nombre de Bessie Wallis Warfield, contrajo matrimonio por tercera ocasión con Eduardo, duque de Windsor y quien es conocido en la historia por haber abdicado a ser Rey de Inglaterra, evento que llevó al padre de Isabel II a ocupar su puesto y con ello, a ser desterrado de Reino Unido para vivir el resto de su vida en Francia pues además de otros asuntos que comprometían a la monarquía, no se aceptaba como uno de sus miembros a una mujer estadounidense que hubiera pasado por tantos divorcios, lo que originó que el duque renunciara a todo 'por amor'.

Las recientes fotos de la exactriz de inmediato mostraron cierta semejanza con un atuendo que Wallis Simpson usó en 1971, pues ambas lucen con el cabello en tono oscuro, recogido y usan un atuendo en color rojo, lo que para Anna Pasternak quien escribió el libro 'The American Duchess: The Real Wallis Simpson' no fue una coincidencia y Markle sí sabía lo que estaba haciendo.

Meghan Markle luce muy parecida a Wallis Simpson. Foto: Especial

"La duquesa, al parecer, está haciendo una declaración de firme resolución", dijo Pasternak.

Cabe destacar que además de la imagen de ambas cando un atuendo similar, la pareja difundió una imagen donde posan de perfil, instantánea que está en blanco y negro y que el duque de Windsor, Eduardo y su esposa, también habían mostrado al mundo, reforzando así que ahora ambos podrían compararse con la historia del tío abuelo de Harry Windsor en especial cuando los duques de Sussex también viven lejos de Inglaterra, en su caso en California.

Foto: Especial

