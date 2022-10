Tras 15 años en Televisa y rechazo por kilos de más, conductora se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien tiene más de 15 años en las filas de Televisa y recientemente sufrió duras críticas porque subió 12 kilos, dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que hace varias horas anunció su regreso al matutino Hoy. Se trata de Mariana Echeverría, quien confirmó su incorporación a la nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La también empresaria se dio a conocer por su participación en entrañables programas de la televisora de San Ángel como Se Vale, al cual ingresó en 2009 y pese a que fue todo un éxito, ella no la pasó también debido a supuestos malos tratos de Raúl Magaña. Además la esposa de Oscar Jiménez también formó parte de programas del canal Telehit como Las Lavanderas y el exitoso Guerra de Chistes.

Tras probar suerte en emisiones de comedia, Echeverría dio el salto al Canal Unicable donde ha hecho programas como Doble Sentido, El Gran Chapuzón y más recientemente en el show nocturno Faisy Nigths, al cual llegó para reemplazar a Michelle Rodríguez. Pero sin duda alguna lo que más aplauden sus seguidores y fans es que se haya integrado a la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa.

Durante la mañana de este jueves 6 de octubre la conductora de 38 años apareció en el programa Hoy para confirmar de propia voz que sí formará parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, cuya nueva temporada lleva el nombre de Campeón de Campeones. Hay que recordar que ella ya formó parte de la primera edición de este concurso en 2020 y hasta logró quedarse con el primer lugar al lado del actor mexicano Lambda García.

Mariana, quien sufrió duras críticas en este concurso debido al físico que tenía porque subió 12 kilos mientras estaba embarazada, le advirtió a los televidentes que ya perdió la condición para bailar y además adelantó que Lambda no será su pareja: "Me gustaría bailar con Lambda pero la verdad es que no lo he localizado, le llamo y no me contesta, pero me gustaría que mi pareja no fuera polémica y que llegue a los ensayos", expresó.

Hay que recordar que el periodista Álex Kaffie ya había adelantado que Lambda declinó la oferta de volver al concurso producido por Andrea Rodríguez, sin embargo, no destapó la razón. Aunque cabe resaltar que se cree que es porque el actor ha estado trabajando de la mano de Telemundo en los últimos meses como en el reality Top Chef VIP donde resultó ganador.

Mariana y Lambda García ganaron la primera temporada

