Tras 26 años en 'Ventaneando', Pedro Sola confirma que Chapoy abandona TV Azteca por fuerte razón

Ciudad de México.- Televidentes quedaron sorprendidos la tarde de este jueves 6 de octubre luego de que la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, no se presentara a cuadro. Fue el conductor Pedro Sola quien confirmó que su jefa abandonó las filas de TV Azteca y reveló el motivo en pleno programa en vivo. Como se recordará, ya han habido rumores acerca de la posible renuncia o retiro de Pati, lo que desató especulaciones de nueva cuenta.

Pati Chapoy tiene más de 28 años trabajando en el Ajusco luego de haber sido despedida de Televisa, en donde estuvo muchos años. La periodista de espectáculos se encargó de producir y crear Ventaneando hace 26 años, la emisión de entretenimiento más longeva que ha existido en la televisión mexicana. A su lado siempre han estado dos conductores: Daniel Bisogno y Pedro Sola, por lo que en la emisión de este jueves, llamó la atención que ni ella ni Daniel estuvieran a cuadro.

En el sillón principal, en medio de la sala, estaba ocupando su lugar el carismático Pedro Sola, quien no tardó en confirmar que efectivamente, su jefa no estaba y hasta ventiló los motivos. ¿Renunció tras el cambio de ejecutivos? ¿Se retira? No. El llamado Tío Pedrito señaló que tanto ella como Bisogno están de vacaciones "en algún lugar del mundo". Después de que solo estuvieran sentados Linet Puente, Sola, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez, el conductor dijo:

"Hoy estamos nosotros porque Daniel se fue, anda en un crucero por el mundo, la señora Chapoy anda en otro lado del mundo, Rosario Murrieta, no, no, es un viajar aquí y uno aquí al pie del cañón", dijo provocando las risas de sus compañeros. Por otro lado, quien dio más detalles de qué estaría haciendo su jefa fue Mónica, pues confesó que ella y Rosario (quien es la jefa de información) están obteniendo una exclusiva para el programa.

"Daniel tiene merecidas vacaciones y Chapoy y Rosario Murrieta están entretejiendo una exclusiva más", comentó, a lo que Pedro solo respondió con "yo sé" y elogió a Pati por su labor periodística. Cabe mencionar que aunque Pati no ha dado señales aún de que busque retirarse, sí ha confesado que quien le gustaría que la reemplazara en el programa sería Pedro: "He pensado más en Pedro Sola, que en alguna mujer, te soy sincera. Porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país".

Pedro puede decir lo pero de cualquiera… lo peor, y me lo achacan a mí o se lo achacan a Daniel (Bisogno), pero a Pedro le permiten todo, absolutamente todo", contó en 2021 a Mara Patricia Castañeda.

