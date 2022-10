Tras 4 años desaparecido de Televisa, villano de novelas vuelve a 'Hoy' enfermo y sin exclusividad

Ciudad de México.- Un reconocido villano de telenovelas, quien confesó que sufre una enfermedad que no tiene cura, reapareció la mañana de este jueves 6 de octubre en el programa Hoy luego de haberse retirado de la pantalla de Televisa durante al menos 4 años. Se trata del primer actor Humberto Elizondo, quien luego de quedarse sin contrato de exclusividad se fue a trabajar a Telemundo.

El hijo de la querida comediante Vitola (qepd) empezó su carrera en la empresa de San Ángel desde 1975 y es recordado por haber participado en melodramas como El Milagro de Vivir, Nunca te olvidaré, Cuna de lobos, Velo de novia, Los Parientes Pobres, Simplemente María y la última Mi marido tiene familia en 2018. Posteriormente el originario de la CDMX dejó el canal y el año pasado grabó la serie Malverde: El Santo Patrón.

Sin embargo, este 2022 por fin volvió canal de Las Estrellas luego de su largo retiro y es que forma parte del elenco que participa en la segunda temporada del melodrama Corona de lágrimas. En una reciente entrevista que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante, Elizondo dejó helados a sus fans al recordar que el año pasado estuvo a punto de perder la vida debido al Covid-19 y además habló de la delicada enfermedad que padece: EPOC.

Por favor, no fumen. Es un seguro de muerte, no fumen... (esta enfermedad) tiene una ventaja que no se cura, pero sí empeora", dijo el histrión de 64 años e invitó a toda la audiencia a dejar el vicio del cigarro.