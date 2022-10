Tras rumores de romance, Alfonso Herrera no quiere hablar sobre su relación con Ana de la Reguera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor, Alfonso Herrera no quiso brindar declaración alguna sobre su relación con Ana de la Reguera después de haber compartido en redes sociales una selfie al lado de la actriz, además de aparecer juntos en una entrega de premios en Los Ángeles el pasado fin de semana, desatando un fuerte rumor entre algunos medios de espectáculos.

Durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, el intérprete se mostró hermético con la prensa, y al escuchar los primeros comentarios sobre Ana, inmediatamente dijo:

Depende de qué quieran hablar conmigo, les agradezco profundamente que estén aquí, yo de mi trabajo, de eso es lo que yo hablo y se los digo con muchísimo respeto, muchísimas gracias”.

Pero como las preguntas al respecto de su romance con la actriz mexicana continuaban, Poncho replicó: “chicos, yo les agradezco profundamente que estén aquí, y yo les pido también que respeten, yo se los respondo con mucho respeto, yo hablo de mi trabajo, y de eso es lo que voy a hablar”.

Alfonso Herrera y Ana de la Reguera juntos

Ante el comentario de una reportera sobre si estaba molesto con los periodistas, Herrera aclaró: “No, no, no, te digo una cosa, en ningún momento he sido así (grosero), si lo sentiste así, te ofrezco una disculpa, pero yo finalmente hablo de mi trabajo, es de lo único que hablo”.

Cambiando de tema, el artista externó su deseo de poder asistir a la boda de su amiga y compañera de RBD Maite Perroni, quien este fin de semana contraerá nupcias con el productor Andrés Tovar. “Me encantará, depende mucho también de los proyectos y del trabajo, eso es lo más importante”.

Finalmente, Alfonso Herrera se dijo contento porque los fans de Rebelde sigan conmemorando el 4 de octubre como el Día Mundial de RBD. “Estamos muy felices porque hoy fue un día muy especial y les agradezco profundamente que estén aquí, tengo una cita y tengo que correr”, remató.

Fuente: Tribuna