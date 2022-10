Verónica Castro exhibe a Gustavo Adolfo Infante por agredirla; esto respondió el periodista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante esta semana del 6 de octubre, Verónica Castro se encontró en el centro del huracán, después de que fue señalada por acoso a adolescentes y menores de edad, luego de (presuntamente) mantener charlas inapropiadas con las chicas, a través de un grupo de fans identificado como Las fantasmas de Vero. Esta información fue sacada a la luz por el periodista Jorge Carbajal y el influencer conocido como El Filip.

Derivado de esta situación, el programa de espectáculos, De Primera Mano, se encargó de realizar su propia investigación en la que fueron a entrevistar a la presunta exnovia de la actriz de Los Ricos También Lloran, Yolanda Andrade, a su vez, mostraron un hilo de Twitter donde tres presuntas jovencitas, quienes habrían participado activamente en las reuniones virtuales de Verónica con menores. Dicho texto se encargaba de defender el comportamiento de la madre de Cristian Castro durante las sesiones.

Como ocurre de manera regular, Gustavo Adolfo Infante emitió su opinión con respecto a los rumores que persiguen a Verónica y, durante la charla, el comunicador mencionó que, en realidad, no existen pruebas tangibles que señalen a la actriz como una acosadora de menores: "Lo que están haciendo los youtubers estos, primero no presentan ni una sola prueba (...) Es muy fácil hablar y difamar. Es muy fácil decir, 'Lalo Carillo abusó de mí antier en el baño'. ¿Dónde están las pruebas?, ¿dónde están los videos? No hay nada".

En el mismo programa, Gustavo mencionó que no podría acusar a Verónica porque la actriz no tiene una carpeta oficial de investigación; sin embargo, parece ser que las palabras de el periodista de El minuto que cambio mi destino no fueron del completo agrado de la actriz de Rosa Salvaje, quien el pasado miércoles, 5 de octubre, lanzó un mordaz tuit indicando que cerraría su cuenta en al aplicación del pájaro azul hasta que el conductor de Imagen TV y Jorge Carbajal pidieran le pidieran disculpas públicas.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor en comunicarles que pro el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona

Estas declaraciones no pasaron por desapercibidas para Gustavo Adolfo Infante quien se intentó defender a través de su programa de YouTube donde envió las disculpas que le estaba pidiendo la conductora de Mala Noche, No. "Yo no dije absolutamente nada. Eso lo hago frente una cámara de televisión, frente a esta cámara de redes sociales y frente a este micrófono, y esto no puedo mentir. Están mis declaraciones de apoyo y en solidaridad con la señora Verónica Castro".

Si yo tengo que ofrecer una disculpa de algo que no hice, pues te ofrezco una disculpa de algo que no hice. No lo hice", concluyó Infante

Horas más tarde, el periodista de espectáculos de No lo cuentes compartió el momento exacto en el que se transmitió la investigación sobre le caso de Vero en De Primera Mano, al mismo tiempo añadió un texto en donde le pidió a sus seguidores que le señalaran en qué momento le faltó el respeto a Castro y resaltó que, en todo caso, lo que buscaba era emitir su apoyo hacía la también cantante.

Aquí esta lo que dije del caso de Verónica Castro. ¿Díganme dónde le falte el respeto a la señora? Al contrario

