"Vete a la mierd…": Famosa cantante responde a su madre tras haberle suplicado perdón

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La polémica parece no dejar en paz a la cantante de pop Britney Spears quien luego de haber recuperado su libertad tras quedar obsoleta la tutela que tenía sobre ella su padre, ahora el conflicto es con su madre, Lynne Spears quien hace unos días lanzó un comunicado suplicando el perdón de la famosa, petición que ahora tuvo respuesta mediante las redes sociales sacudiendo a medios y hasta al público en general.

La madre de la intérprete de éxitos como Toxic, Baby One More Time y el recién estrenado tema Hold me closer que Spears comparte con Elton John, había estado publicando en redes sociales que ella siempre estuvo al pendiente de su hija; incluso trató de acercarse a ella cuando fue internada, evento que la denominada 'Princesa del pop' de inmediato refutó asegurando que ella nunca sintió su apoyo y mientras sufría en estos lugares, su madre solo disfrutaba de la casa en la playa que con su trabajo había adquirido. Sin embargo, hace unos días Lynne escribió:

Te podría interesar famosos Madre de Britney Spears rompe el silencio y lanza dolorosa petición a la estrella del pop

"¡Lamento mucho tu dolor! ¡Lo he lamentado durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!".

Britney y Lynne Spears

Como era de esperarse, el mensaje tendría una respuesta de parte de Britney quien con un extenso comunicado de prensa en su red social Instagram, le recriminó que durante 13 años estuvo a cargo de médicos en donde en lugar de recibir ayuda terminó por empeorar la situación, al tiempo que los miembros de su familia a quien ella les pedía apoyo, solo estaban "drogados o borrachos hasta la médula", incluida la mujer en cuestión.

"En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula!!! Yo era la madre santa que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba... ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad !", escribió la cantante.

Britney y Lynne Spears

La misiva que continúa visible en sus redes sociales, remarca además que en caso de no haber acabado con esta tutela, su padre aún la tendrá encerrada en clínicas médicas, algo por lo que insistió en que nadie la defendió. "¡Rezo para que todos se quemen en el infierno!", dice el comunicado en donde al final termina con una frase bastante fuerte contra Lynne Spears que pronto fue motivo para que la cantante de 40 años recibiera solo apoyo de parte de sus millones de fans.

"Mamá toma tu disculpa y vete a la mierd… !!! Bésame el maldito culo".

Instagram @britneyspears

Fuente: Tribuna