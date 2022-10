Adiós Geraldine Bazán: Alejandro Nones manda amoroso mensaje a otra famosa y deja en shock: "La amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor venezolano Alejandro Nones nuevamente logró apoderarse de la atención en los medios de comunicación debido a que hace algunas horas hizo fuertes declaraciones luego de confirmar el fin de su amorío con Geraldine Bazán. Como se recordará, cuando la también modelo de 39 años se unió al elenco de Corona de Lágrimas 2 en Televisa de inmediato surgió el rumor de que había iniciado un noviazgo con el protagonista.

Las especulaciones aumentaron cuando la actriz mexicana y Nones aparecieron juntos y abrazados en distintas alfombras del Festival de Cannes 2022, sin embargo, en la actualidad ya ambos han negado tajantemente tener algo más que una amistad. De hecho en un reciente encuentro con la prensa, el guapísimo galán prefirió ignorar las preguntas que le hicieron sobre su idilio con la exesposa de Gabriel Soto.

Reporteros que lo esperaban a la salida de un teatro cuestionaron al famoso de 39 años sobre si él había enviado un despampanante ramo de flores a Bazán recientemente pero se resistió a contestar y abandonó el lugar sin decir ni una sola palabra al respecto: "Gracias, los quiero mucho. Gracias chicos", le dijo Alejandro a los miembros de la prensa que se acercaron a entrevistarlo y se retiró del lugar.

Esta situación ocurrió luego de que Nones presentara su nueva obra de teatro La Clase que realizará al lado de José Eduardo Derbez y Leonardo de Lozanne. De hecho en durante su plática con la prensa el histrión venezolano fue muy sincero y contó cómo le gusta conquistar a sus enamoradas: "Lo acabo de decir allá adentro, a mí me gusta bailar y divertirme, hacer reír y reírme, sentirme cómodo y bailar", explicó contento.

Antes de que se incomodara por las preguntas de los reporteros, el intérprete de melodramas como Pasión y poder, Amar a muerte y Cuna de Lobos también respondió a cómo tomó él las declaraciones que hizo Geraldine en su reciente entrevista con Adela Micha, donde admitió que tuvieron "ondita", es decir, estuvieron saliendo: "Ah sí, no la he visto (esa entrevista). No tengo ni idea (que es eso de onditas). Qué bueno…", declaró.

Dejando claro que no le interesa hablar nada sobre Bazán, Alejandro solamente prefirió enviarle un cariñoso mensaje a Adela Micha, pues los reporteros le dijeron que a lo largo de la entrevista ella no había parado de elogiarlo y hacerle halagos: "No tengo la menor idea de la entrevista que me estás hablando, porque no la vi pero a Adela la amo, la quiero y le mando muchísimos besos", expresó el venezolano.

