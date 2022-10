Con tierno VIDEO, Thalía celebra los 15 años de su hija Sakaë: "Muchas bendiciones mi amor"

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- Este viernes, 7 de octubre, es un día de fiesta para Thalía, quien se encuentra celebrando el cumpleaños de su hija mayor, Sabrina Sakaë, quien se encuentra en una edad muy especial: sus 15 años. Aunque todo parece indicar que la celebridad no pretende hacerle una gran fiesta como se acostumbra en México, ya que, la protagonista de Rosalinda no dio pista alguna de ello, aunque esto no evitó que la exactriz de Televisa le deseara un feliz cumpleaños a su hija con una tierna canción.

Como ya es tradición con sus hijos, durante la jornada del día de hoy, Thalía compartió un emotivo mensaje con un compilado de imágenes en donde se puede ver cómo han ido creciendo sus pequeños a lo largo de los años. En esta ocasión le tocó a Sakaë quien está cumpliendo exactamente la misma edad que su madre tenía cuando protagonizó el melodrama juvenil, Quinceañera, allá en el año 1987.

Thalía y Sakaë

En el video se puede ver un pequeño intro en donde la cantante de Arrasando le envía un pequeño mensaje a su hija: "Mi Sakaë, mi quinceañera. Feliz cumpleaños, mi hermosura.", el video continúa con fotografías de la ahora adolescente de cuando era una bebé que era cargada por la misma Thalía o por la madre de la cantante, Yolanda Sodi. Aunque el mayor detalle llega justo en la melodía que acompaña el video, la cual resulta ser una canción interpretada por la protagonista de María la del Barrio, aunque ésta posee un tierno secreto.

Resulta ser que el tema musical que Thalía eligió para acompañara el video es Bendita, mismo que la propia actriz de Marimar compuso precisamente para su hija; sin embargo, este tema tiene una curiosidad extra, ya que, mientras está sonando se pueden escuchar las risas de un bebé, pues resulta ser que no se trata de cualquier niño, ya que Thalía contó en su mensaje de felicitaciones que se tratan de las risas de la propia Sakaë, esto es debido a que no se pudo resistir a ponerlas en la canción.

Hoy mi hija Sakaë cumple sus 15 años. Muchas bendiciones mi amor. Qué siempre estés en el centro de la mano nuestro Dios bendito. Esta canción la compuse para ti y no me pude resistir a poner tus risas en ella. Te amo bebé mía. Siempre serás mi bebé, aunque seas ya una quinceañera", declaró Thalía

Cabe señalar que, es posible que esta semana haya estado llena de una carga emocional importante para la esposa de Tommy Mottola, ya que el pasado domingo, 2 de octubre, Thalía compartió una fotografía de su mamá, Yolanda Sodi, debido a que aquel día se celebraba el cumpleaños en vida de su progenitora, pero como algunos recordarán, la señora perdió la vida en el año 2015 debido a un derrame cerebral.

Fuentes: Tribuna, Twitter @thalia