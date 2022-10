Conmoción en la farándula: Tras salir a correr, Adal Ramones es detenido por un 'policía'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes, 7 de octubre, el afamado conductor de Otro Rollo y La Academia, Adal Ramones fue detenido por un 'policía', luego de que el famoso salió a correr. No obstante, el 'servidor público' terminó burlándose del famoso al insinuar que era viejo. Este hecho provocó la furia del también comediante quien siguió su recorrido. Todo lo anteriormente narrado fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Adrián Uribe.

Resulta ser que, durante la jornada del día de hoy la estrella de Hermanos y detectives compartió un clip en donde se podía ver a Adal corriendo por la calle cuando fue detenido por el propio Adrián, quien se encontraba caracterizado de uno de sus personajes más entrañables de La Hora Pico, un policía corrupto que usualmente le pedía a las personas que detenía que se "cayera con la del Puebla", como referencia a que quería que le entregaran dinero para dejar marchar a la gente.

Es bajo este contexto que Adrián detiene a Adal, a quien le pregunta "¿por qué anda corriendo?", a lo que el expresentador de TV Azteca responde molesto "porque quiero correr", a su vez, Uribe le señala que al estar frente a una escuela no debería de correr; ante esto, Ramones se molesta y le hace ver que no representa ningún peligro para los niños, ya que, no viene conduciendo ningún vehículo, pero esto no parece ser suficiente para el policía a quien le responde:

Usted a su edad. Corriendo. Le da un infarto. Se muere. Salen los niños, ¡pues se espantan! Piense en los niños" mencionó el 'policía'

Adrián Uribe y Adal Ramones

Créditos: Instagram @adalramones

Este señalamiento hizo enojar a Adal, quien declaró: "No sea payaso" y siguió su camino. Obviamente, todo esto era un video promocional para su show de stand up, Chavo Rucos Tour, en el cual ambos famosos se encuentran trabajando únicamente en Estados Unidos, de hecho, en este clip Adrián Uribe hace mención en que sus próximos destinos serán los estados de Minneapolis y Omaha.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Adrián Uribe hace uso de uno de sus personajes para promocionar su espectáculo con Adal, ya que, anteriormente interpretó al 'Vitor' quien había dejado de lado su camión de pasajeros para dedicarse a ser conductor de Uber. De manera similar al sketch anteriormente presentado, el personaje de la estrella de Nosotros los guapos debía sacar de sus casillas a Ramones.

Fuentes: Tribuna, Instagram @adrianuribe