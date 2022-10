Conmoción en Televisa: Querida actriz exhibe FOTO de Angélica Rivera por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que abandonó la residencia de Los Pinos y tras su divorcio de Enrique Peña Nieto, prácticamente después de que éste dejó el cargo de Presidente de México, pocas veces se le llegó a ver a la exactriz de Televisa. Es por este motivo que una celebridad de San Ángel logró sacudir a sus fans después de que exhibió una fotografía de la histrionista en su cuenta oficial de Instagram, durante la tarde de este viernes, 7 de octubre.

Corría el año 2007 cuando Angélica protagonizó Destilando amor, melodrama de San Ángel donde fungió como hija de la actriz, Ana Martín, histrionista que este viernes, 7 de octubre, impresionó a todos en su cuenta oficial de Instagram tras publicar una imagen en la que aparecía junto a la protagonista de La Dueña, quien aparecía vestida con un suéter negro con rombos, mientras abrazaba a la celebridad del Pecado de Oyuki.

De acuerdo con información proporcionada por la misma Ana Martín, la imagen no es reciente, ya que ésta habría sido tomada hace algunos años en el cumpleaños de Daniela Castro, al cual ambas fueron invitadas, motivo por el que fueron retratadas para conservar el recuerdo. Pero... ¿por qué hizo publica la imagen justo ahora? Parece ser que no tuvo un motivo en concreto para hacerlo. Como muchos sabrán, los jueves se celebra una dinámica en redes sociales donde comparten retratos del pasado, la cual es denominada como TBT (Throwback Thursday).

Hace algunos años en el cumpleaños de Daniela Castro estuvimos invitadas a su casa junto a 'Gaviotita' Angélica Rivera. Qué bien nos la pasamos", declaró la actriz

Publicación de Ana Martín

Créditos: Instagram @anamartin

Aunque poco se sabe sobre la vida actual de Angélica Rivera, en la actualidad, gracias al periodista de espectáculos, Javier Ceriani, se sabe que la actriz vive en un lujoso departamento en los edificios Ocean Towe One, ubicado en Key Biscayne, en Miami, Estados Unidos. Según información de la revista Caras, el inmueble tiene un precio de 3,5 millones de dólares, lo que se traduce a 70 millones de pesos.

Según información de Chisme no Like, el apartamento de la celebridad cuenta con tres recamaras, así como con una alberca, áreas comunes y todos los servicios son de lujo, como por ejemplo, la actriz cuenta con un elevador que llega hasta la puerta de su domicilio. Hasta el momento se desconoce si Angélica tiene la intención de retomar su carrera en la industria artística, pero dado el bajo perfil que ha estado manejando esto tres años, es posible que no se le vea en San Ángel por mucho más tiempo.

