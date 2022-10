FOTO: Fans contienen la respiración tras ver la reunión de dos estrellas de 'Glee' en Boradway

Nueva York, Estados Unidos.- Muchas personas disfrutaron, durante su adolescencia, de las desventuras del grupo coral, Glee, quienes fueron tachados de perdedores debido a que en el club permitían el ingreso de cualquier 'inadaptado'. La dinámica de los chicos raros combinada con potentes talentos musicales hicieron de esta serie de Fox una de las más exitosas, es por ello que, 7 años después de la emisión de su último episodio, existe mucha gente que los recuerda con cariño.

Tal y como ocurrió durante jornada del pasado miércoles, 5 de octubre, cuando Lea Michele sacudió a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, ¿la razón? Darren Criss, quien interpretó a 'Blaine Anderson' en la serie musical fue a Broadway únicamente para apoyar a su gran amiga, quien alguna vez dio vida a 'Rachel Berry', y que, actualmente, se encuentra protagonizando el musical, Funny Girl.

Lea Michele protagoniza Funny Girl

Créditos: Instagram @leamichele

El momento fue inmortalizado con una fotografía que la propia Lea publicó en sus redes sociales, en donde se puede ver a Darren vestir una camisa azul marino con lunares blancos, un pantalón negro y un saco color granate, mientras que Michele lleva puesto un pantalón de alto talle con un top bralette negro a juego con su abrigo. En la misma imagen aparece la esposa del actor de Hollywood, Mía, quien acompañó a Criss a disfrutar del show.

La cantidad de veces que este tipo me ha visto cantar 'Don't Rain On My Parade", declaró Lea a modo de broma debido a que este tema musical era recurrente en 'Glee', precisamente por la admiración de 'Rachel' a al musical