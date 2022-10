La sacan del clóset: Tras 'volverse hombre' y años vetada de Televisa, actriz llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien fue 'sacada del clóset' por una conductora y luego fue señalada de presuntamente haber sostenido conversaciones indebidas con menores de edad, aparece en las pantallas de Ventaneando. Se trata de Verónica Castro, quien se retiró de Twitter luego de sostener que no volvería hasta que los periodistas que la acusaron de esto le pidieran una disculpa pública.

Como se recordará, la madre de Cristian Castro fue una de las protagonistas más cotizadas de la televisora de San Ángel pues estelarizó melodramas como Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los ricos también lloran. En Rosa Salvaje, su personaje se vestía como hombre al usar pantalones, gorra y el pelo recogido. Esta se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial, alcanzando niveles históricos de rating a finales de los años 80.

Verónica Castro en 'Rosa Salvaje'

Hace unas semanas, la artista confesó a Pati Chapoy en entrevista para su programa de TV Azteca que fue vetada de Televisa varios años por irse a trabajar a Argentina, además de que ha estado en el ojo del huracán por su vida personal. Como se recordará, fue la conductora Yolanda Andrade quien la 'sacó del clóset' hace unos años al revelar que tuvieron un supuesto romance que duró varios años y hasta que se casaron en una ceremonia simbólica, aunque 'La Vero' lo negó.

La también conductora de programas como Mala Noche... ¡No! continúa envuelta en el escándalo luego de que en el canal de YouTube En Shock ventilaran que supuestamente habría compartido conversaciones y fotos indebidas con niñas de entre 11 a 18 años a través de reuniones virtuales durante la pandemia. Ahora el programa Ventaneando reveló fragmentos de un supuesto chat que las jóvenes tenían sin conocimiento de la reconocida presentadora.

En las capturas de pantalla presentadas por la emisión de espectáculos, se observa como presuntamente una de las integrantes de nombre Tiara comenta: "no puedo evitar ver su escote", junto a una fotografía de la actriz. En otro de los mensajes, la misma Tiara supuestamente escribe: "jalo a empedar a la abue y sacarle si ando con Yolanda y con Ana Gabriel (sic)". Otros mensajes del mismo personaje dicen: "Me siento muy hipócrita, si me la quiero dar", "Se me hace raro decirle Verónica, pero se me hace peor decirle abuela, seria incesto".

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Posteriormente, se mostró como otras dos integrantes del chat, quienes presuntamente llevan por nombre Natt y Titi, aparentemente se pronuncian sobre lo que hablan a escondidas de la famosa artista. Primeramente, Natt supuestamente dice: "La abue viendo nuestro chat se infarta, la neta"; mientras Titi aparentemente le responde: "Now demanda vlv (sic)". Finalmente la primera presumiblemente añade: "Dirá, estas niñas me quieren hacer hasta lo que no".

Hasta el momento, Verónica Castro sigue ausente de redes sociales y sin pronunciarse sobre el tema, pese a que en el programa de TV Azteca también se exhibieron parte de los videos de las pláticas entre Verónica y las adolescentes, en las que no se observa ni se escucha nada que sea considerado "indebido", además de que algunas de sus madres estaban enteradas e incluso escuchaban las conversaciones entre ellas.

Momento a partir del minuto 1:50 y 18:00 del video:

Fuente: Tribuna