"¿Murió Silvia Pinal?": Tras enfermedad, la actriz de Televisa se vuelve tendencia y temen lo peor

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 7 de octubre, se volvió tendencia Silvia Pinal en Twitter e internautas temieron lo peor. Como se recordará, la diva mexicana ha enfrentado problemas de salud en los últimos meses que han preocupado al mundo del espectáculo. El momento más crítico sucedió cuando la primera actriz volvió a los escenarios luego de haber padecido Covid-19 y estar hospitalizada, pues apareció en la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! decaída y en silla de ruedas.

La famosa matriarca de la Dinastía Pinal, quien acaba de cumplir 92 años, acaparó titulares y avivó la polémica de pleitos dentro de su familia luego de que en mayo fuera anunciado su regreso al teatro en Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!. No obstante, la puesta en escena no resultó lo que se esperaba pues 'La Pinal' apareció en silla de ruedas y casi no podía hablar. Por su frágil estado de salud incluso tuvo que abandonar el teatro en el estreno a prensa por problemas estomacales y de la presión.

Silvia Pinal lucía mal de salud hace unos meses

Tras este escándalo, y críticas a su familia por presuntamente obligarla a trabajar por dinero, la actriz reapareció semanas después mucho más recuperada. Silvia, quien perdió su contrato de exclusividad con Televisa en el 2020 luego de casi toda una vida de trabajo ahí, comenzó a recobrar su lucidez pues dejó de tomar unos medicamentos que le estaban afectando. Aunque hace algunos días trascendió que tenía neumonía, esto fue desmentido y su hija Sylvia Pasquel aclaró que tenía una tos fuerte nada más.

Tras unos días de silencio, en Twitter se empezó a hacer tendencia su nombre, lo que de inmediato alertó a internautas y provocó pánico. Mientras que algunos se preguntaban si le había pasado algo a la actriz, rápidamente se aclaró el motivo de que se volviera Trending Topic: publicaron una foto del pasado donde aparece con las leyendas: la española más mexicana Rocío Dúrcal y la 'Novia de México', Angélica María. Las tres lucen radiantes en la foto que fue tomada ya hace varias décadas.

Por otro lado, también elogiaron a la primera actriz pues se volvieron tendencia los cuadros que varios artistas le han pintado, como Diego Rivera, Oswaldo Guayasamín y Armando Nava. Aunque algunos fanáticos señalaron que casi "morían del susto" por ver su nombre tendencia (debido a que cuando un famoso fallece esto sucede de inmediato) y hasta retomaron memes de Adela Micha recordando su error al revelar al aire que "no tardaba en morirse", luego reaccionaron aliviados al saber que todo estaba bien,

Internautas de inmediato se volcaron a las redes para elogiar la larga trayectoria artística de la actriz, afirmando que definitivamente es una "joya de México" y es "puro arte", además de desearle bendiciones y mucha salud. "Casi me da algo al ver a Silvia Pinal tendencia, pero ya todo bien", "falsa alarma a todos, tenemos Silvia Pinal para rato", "pensé que había muerto Silvia y tuve un mini infarto", "esa mujer siempre será la diva más grande de México", "Qué bella era Silvia", fueron algunos de los comentarios.

