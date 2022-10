¿No es digna? Príncipe William tiene esta severa petición para sus hijos; involucra a Camila Parker

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La familia real tiene sin duda, muchos secretos que poco a poco van saliendo a la luz; en especial luego de la muerte de la Reina Isabel II y el ascenso de su primogénito, Carlos III y su esposa, Camila Parker quien es considerada Reina Consorte, titulo que obtuvo luego de haber contraído matrimonio con el royal nueve años después de su divorcio con Diana Spencer mejor conocida como 'Lady Di'.

Aunque para muchos la verdadera reina es la madre de William y Harry pese a que murió el pasado 31 de agosto de 1997, hay público que siente cierta afinidad por la actual esposa del comarca de 73 años; sin embargo, aunque es parte de la corona real, para el actual Príncipe de Gales no es más que la esposa de su padre, por lo cual no existe un vinculo afectivo de su parte y éste se remite a simple respeto, el cual ha heredado a sus hijos a quienes les insiste con esta severa regla.

Foto: Page 6

De acuerdo con el libro denominado 'Camilla: From Outcast to Queen Consort', el cual fue escrito por Angela Levin, el primogénito del rey ha exigido a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis que no se dirijan a Camila Parker como 'abuela', ya que ellos no cuentan con una de parte del esposo de Kate Middleton, algo por lo que ni siquiera de 'abuelastra' la pueden tratar, lo que sería un fuerte golpe para la reina consorte quien no termina de encajar dentro del núcleo familiar.

"William ha dejado en claro que Camilla es la esposa de su padre, pero no la abuelastra de sus hijos, y que el Príncipe George, su hermana, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis tienen dos abuelos, pero solo una abuela", dice el libro.

El príncipe William con sus tres hijos

Carlos y Diana se divorciaron en 1996 y un año después ella se vio involucrada en un accidente automovilístico en París, el cual le costó la vida e incluso, fue motivo de un doloroso funeral que incluso ocasionó ofrendas en todo el mundo, lo que dejó claro que pese a ya no ser esposa del primogénito de Isabel II, el cariño que le tenía la gente no será superado jamás por Camila Parker quien se casó con Carlos III en 1981.

Los actuales monarcas se conocieron en 1970 durante un juego de polo; sin embargo, por intereses de la monarquía la esposa que más le convenía al entonces Príncipe de Gales era Diana Spencer; ello no fue impedimento para que se esparcieran rumores sobre una posible infidelidad de parte de la actual pareja e incluso, un sujeto con residencia en Australia afirma ser hijo de ambos, pero fue escondido en dicho país para evitar un escándalo real.

Carlos y Camila en la actualidad

Fuente: Tribuna