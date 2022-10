Para el próximo sexenio: Edy Smol aclara que no será secretario de Economía; seguirá como analista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del pasado jueves 6 de octubre, el país entero se sorprendió con la renuncia de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía, carta que envió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 26 de septiembre pero fue hasta entonces que se hicieron cambios en el gabinete, mismos que llevaron a Edy Smol a ser tendencia pues sus seguidores destacaron que no había nadie mejor para ocupar el cargo que él.

Si bien Edy Smol es denominado 'el gurú de la moda' por su amplio conocimiento en tendencias, desde hace varias semanas éste ha estado compartiendo a través de las redes sociales diversos análisis de tipo económico y financiero que lo convirtieron en el candidato ideal para llegar al servicio público; no obstante, el influencer y analista tuvo que difundir un mensaje a través de un video en redes sociales en donde aclaraba que no se convertiría en funcionario aún cuando su público lo pedía y has algunos aseguraron que su nombre sí sería anunciado por el Gobierno Federal.

"Nomás para que ya déjense de choros y de tonterías, esas personas que empezaron a decir que yo voy a ser el nuevo secretario de Economía, por-su-pues-to que eso no va a suceder. Yo toda mi vida he estado desde la inicativa privada de la mano con todos los mexicanos. En todos los ámbitos y todos los rubros y así pienso seguir", dijo en el video.

Para continuar con esta aclaración, Edy Smol remarcó que no tiene ningún partido político más que México, país al que sus abuelos le inculcaron un profundo amor, por lo que hizo énfasis en que si bien no ocuparía el lugar de Clouthier, eso no lo alejaría de seguir hablando del tema a través de sus plataformas sociales. "Voy a seguir defendiendo las buenas políticas y las que son responsables en la administración de los recursos públicos como ha sido después de esta crisis global", aseveró.

Pese a que enmarcó que no cuenta con un partido político, Smol reconoció que el actual mandatario y el resto de su gabinete han hecho un "trabajo espectacular, inmaculado en el cuidado de nuestros recursos", frase que insistió no dejaría de decir pese a que el grupo de retractores que lo hizo tendencia por presuntamente llegar a convertirse en funcionario público solo lanzó esta postura para crear controversia.

"Voy a segur hablando de economía, de seguridad, voy a seguir hablando de temas emocionales, voy a seguir hablando de moda, y eso no va a dejar de ser para que no sigan con sus cosas".

Al igual que lo hizo esta mañana el mandatario federal, Edy Smol prometió a todos sus seguidores que próximamente hablará de la inflación en el país, misma que este viernes 7 de octubre llegó a un total de 8.7% durante el mes de septiembre y por lo que el Gobierno Federal ha planteado un programa para evitar que este efecto afecte severamente a la economía familiar; no obstante, en el caso del fashionista no mencionó los puntos que abordaría.

