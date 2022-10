Shakira derrite a sus fans tras mostrarse emocionada durante el partido de béisbol de su hijo

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Si bien, Shakira no ha tenido uno de los mejores años de su vida, la cantante de temas como Las Caderas No Mienten y Pies Descalzos no ha descuidad en absoluto su rol como madre, sino todo lo contrario, ya que, no ha dejado de cuidar a sus hijos, tal como ella misma específico durante su explosiva entrevista para Elle; como muestra de ello, hoy se dejó ver sumamente animada mientras apoyaba a su hijo, Milan en un partido de béisbol.

Como se mencionó anteriormente, Shakira ha pasado por momentos difíciles en estos meses, sobre todo luego de su sorpresiva separación de su pareja, el futbolista, Gerard Piqué con quien mantuvo una relación de más de 11 años. Hecho que quedó en claro después de que la cantante de Ojos Así brindó una entrevista para la revista Elle Magazine donde habló sobre lo difícil que había sido para ella toda la situación, sobre todo porque intenta ocultar lo que ocurre a sus hijos, Sasha y Milan, pero es algo que no logra hacer gracias a que sus compañeros de clase les hacen comentarios al respecto.

Oh esto es muy duro, especialmente porque aún estoy pasando por eso y porque estoy en el ojo público (...) He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos porque esa es mi misión, pero luego escuchan cosas en al escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea y simplemente les afecta

Fotografía de Shakira con sus hijos

En fechas cercanas a esas declaraciones, Shakira fue vista mientras apoyaba a su hijo Milan en un partido de béisbol, donde pasó un gran momento con sus pequeños, ya que, en aquella ocasión, su hijo menor, Sasha, también estuvo presente. Parece ser que, tras la separación, sus hijos se han convertido en su punto de apoyo, ya que, la celebridad se ha dejado ver más entregada al cuidado de ellos e incluso durante la tarde del día de hoy volvió a aparecer en uno de los juegos de su hijo mayor.

En esta segunda ocasión, la cantante de Te felicito apareció vistiendo una playera oversize color rosa a juego con sus lentes de sol y un sombrero tipo pescador, a su vez, la cantautora lució un pants de color negro con franjas blancas y unos zapatos deportivos. Parece ser que, mientras se encontraba apoyando a su pequeño se percató de que estaría siendo grabada, ya que, en un segundo parece mirar hacía la cámara, pero rápidamente ignora ese hecho para seguir echándole porras a su hijo.

Cabe señalar que esto ocurrió apenas unas horas después de que la intérprete de Ciega, Sordomuda compartiera dos mensajes misteriosos, a través de su cuenta oficial de Twitter en donde colocó las palabras: "No fue culpa tuya", para posteriormente agregar el siguiente mensaje: "Ni tampoco fue mía.", este hecho provocó que muchas personas especularan que la celebridad está por lanzar una nueva canción.

