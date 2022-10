Tras besarse con actor y renunciar a 'Hoy', conductor traiciona a Televisa y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial conductor, quien formó parte del programa Hoy y lleva más de 10 años trabajando en Televisa, dejó sorprendidos a todos los televidentes debido a que la mañana de este viernes 7 de octubre apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata de José Eduardo Derbez, quien debutó en la TV desde 1999 con una pequeña participación en el programa Derbez en cuando.

El heredero de los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez empezó su carrera formalmente en la televisora de San Ángel con la telenovela juvenil Miss XV y luego hizo otras como Amores con trampa y Vino el amor. Pero sin duda alguna el melodrama que más lo retó fue Qué pobres tan ricos donde interpretó a un personaje gay y hasta se besó con su colega actor Diego de Erice pero los ejecutivos censuraron la escena.

También ha realizado diversos proyectos de comedia como Renta congelada, La Parodia y El privilegio de mandar, además de que llegó a formar parte del elenco de Hoy en reemplazo de Paul Stanley. Sin embargo José Eduardo solo duró tres meses al aire con este programa y según sus propias palabras, decidió renunciar porque no se acopló con el resto de conductores: "Realmente todos me recibieron muy bien, desde que me marcó, en esa época lo producía Reynaldo López, tipazo, gran tipo, yo estaba muy contento ahí".

Nunca me terminé de acoplar", dijo durante su entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino.

Aunque actualmente Derbez sigue formando parte de Televisa pues forma parte del programa Miembros al Aire, la mañana de este viernes dio un duro golpe al matutino de Las Estrellas debido a que se unió a TV Azteca dando una entrevista exclusiva al programa VLA. El joven actor de apenas 30 años platicó con reporteros del Ajusco acerca de la salud de su famoso padre, quien se está recuperando luego de destrozarse el hombre tras una aparatosa caída.

José Eduardo hizo frente a los comentarios que ha estado recibiendo el mexicano galardonado con un Oscar debido a que hace algunos días surgió un video en el que Eugenio aparece descendiendo de una camioneta y todo mundo pensó que ya estaba de viaje otra vez: "Seguramente iba a sus terapias. Todavía está muy adolorido", señaló contundente. Asimismo, puso fin a los rumores que aseguraban que Vadhir Derbez le propinó una golpiza a su padre.

No, eso de que lo golpeó no, Vadhir es un pan de Dios. Jamás pasaría algo así en esta familia", respondió el actor.

