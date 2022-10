Tras escándalo con Gussy Lau, Ángela Aguilar estrenaría romance con cantante 17 años mayor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Ángela Aguilar de nueva cuenta está acaparando los titulares en el mundo del espectáculo pues hace algunas salió a la luz que estaría estrenando romance con un famoso cantante luego del escándalo que provocó su corto noviazgo con el cantautor Gussy Lau. Se dice que el nuevo novio de la intérprete de Ahí donde me ven es 17 años mayor que ella.

Como se recordará durante el pasado mes de abril se filtraron un par de fotografías en las que Ángela aparecía besándose con un misterioso hombre y poco más tarde se confirmó que se trataba del conocido compositor mexicano René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido en el ambiente del regional mexicano por su alías de Gussy Lau. Sin embargo, ella no estuvo de acuerdo con que se hiciera pública la relación y se sintió lacerada por el surgimiento de estas imágenes.

Fuente: Internet

La noticia de que la hija de Pepe Aguilar estrenaba romance con el hombre de 33 años de inmediato desató polémica debido a los 15 años de diferencia de edad, sin embargo, Gussy aclaró que los padres de ellas estaban de acuerdo con su relación. Sin embargo, la cantante de 18 años de edad no pudo superar la polémica y terminaron: "Me siento triste, defraudada, me duele el alma... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de (no) tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen".

Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar", señaló la guapísima jovencita.

Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Luego de finalizar su relación con el originario de Sinaloa, hace algunas horas comenzó a circular el rumor de que la integrante de la dinastía Aguilar se estaría dando una nueva oportunidad en el amor y todos sus seguidores se encuentran en shock al conocer el nombre del gran afortunado. La intérprete de La Malagueña habría comenzado una nueva relación sentimental con el cantante colombiano Manuel Medrano.

Ángela, quien se encuentra a solo unas horas de cumplir 19 años, presuntamente estaría saliendo en plan romántico con el famoso de 35 años y es que según los conductores del programa Chisme no Like, hace poco este par estuvieron juntos en la ciudad de Nueva York. Ángela publicó una foto en la que aparece poniendo su mano en la pierna de un hombre, quien es Medrano. En tanto él compartió una imagen donde aparecen la mano de la cantante sobre él, además de que en su cuenta de Twitter escribió el siguiente mensaje:

Tu eres la dueña de mi corazón".

Manuel Medrano sería el nuevo galán de Ángela

Fuente: Tribuna