Tras escándalo con la Familia Real, Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición pública

California, Estados Unidos.- Si bien la vida en el Palacio de Buckingham retomó su ritmo normal prácticamente después de que Carlos III enterró a la Reina Isabel II, el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no habían sido vistos después de que regresaron a Montecito, California, en Estados Unidos. Parece ser que el hijo menor de la Princesa Diana salió oficialmente de su luto la noche del pasado miércoles, 5 de octubre, cuando fue captado con la actriz de Suits, fuera de su hogar.

De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, los Duques de Sussex tuvieron su primera cita hace un par de días, en un concierto de Jack Johnson, en el Santa Barbara Bowl, donde se les vio lejos del semblante de duelo que mostraron hace casi 1 mes, mientras disfrutaban de la voz del cantante de 'Banana Pancakes' en un palco privado de la sala de conciertos. En la cita se pudo ver a Meghan y Harry vestir atuendos casuales, mientras que la celebridad de Los Ángeles optó por únicamente atar su cabello con una cola de caballo.

Harry Windsor y Meghan Markle en un concierto

Créditos: TMZ

Cabe señalar que, aunque el hermano menor de William se mostró cariñoso con Meghan, lo cierto es que los exroyal no llegaron juntos al evento, ya que, según información de Page Six, la actriz arribó al espectáculo alrededor de las 20:00 horas, mientras que su marido, de 38 años, llegó cerca de las 21:00 horas. Cabe señalar que este momento de relajación viene justo después de que la polémica pareja se encontró en el ojo del huracán.

Como algunos recordarán, a pocos días de que la Reina Elizabeth fuera enterrada, salió a la luz el libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, en donde ambos fueron exhibidos como un matrimonio 'insoportable' ante los ojos de los trabajadores del Palacio de Buckingham, quienes mencionaron en diversas ocasiones que Meghan se daba aires de diva al realizarles diversas exigencias y molestarse cada vez que era contrariada o simplemente no se hacían las cosas tal como ella pedía.

Por otro lado, a principios de este mes de octubre algunos medios británicos y estadounidenses informaron que Harry estaría sumamente preocupado por el lanzamiento de sus memorias y el documental que filmó junto a Markle para Netflix, en el que presuntamente el pelirrojo habría preparado diversas bombas en contra de su madrastra Camilla Parker Bowles y su padre, Carlos III. Se supone que el nuevo soberano amenazó a Harry con retirar los títulos de sus hijos, Archie y Lilibeth en caso de que él sacara a la luz cosas negativas de la familia real.

