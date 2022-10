Tras solicitar el divorcio, afamado actor cancela el proceso y es captado feliz con su esposa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A principios del mes de septiembre, la industria de la farándula estadounidense se vio paralizada después de que uno de sus actores más reconocidos anunciar que tras 25 años de matrimonio, había decidido solicitar el divorcio; sin embargo, parece ser que, aunque todo parecía ir en serio, al final del día triunfo el amor y la pareja decidió darse una nueva oportunidad, ya que, oficialmente cancelaron todo el proceso legal que esto conllevaría.

Alrededor del 6 de septiembre, la esposa del protagonista de Rocky, Jennifer Flavin sacudió a sus seguidores en Instagram, después de que publicó un comunicado en el que anunció que tras un cuarto de siglo había decidido solicitar de manera oficial el divorcio. En aquel entonces se pensó que el actor de Los Invencibles estaba dando por cerrado su tercer matrimonio, algo que sorprendió a más de uno, ya que, durante todo ese tiempo parecía que tanto él como su esposa, estaban genuinamente enamorados.

Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, pedí el divorcio a mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré los más de 30 años de relación que compartimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hijas", declaró la empresaria

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin

Aunque en ningún momento dieron detalles con respecto a las causas de su separación, las especulaciones no faltaron y muchos creyeron que esto pudo ser porque el actor de Rambo adoptó a un perro, lo que habría llevado a la pareja a una fuerte discusión de la que muchas cosas salieron a la luz. Aunque esta versión fue desmentida por el propio Sylvester tiempo después, según información de Page Six, donde habría afirmado que su matrimonio no llegaría a su fin por una causa tan trivial.

Si bien las cosas parecían ir muy en serio, una fuente reveló para el mismo medio que ambos se reunieron en su casa, donde pudieron hablar tranquilamente sobre las diferencias que los habían llevado a tomar dicha decisión y, después de negociar, ambos decidieron continuar con su matrimonio y parece ser que esta decisión los hizo sumamente felices, ya que, el mismo Sylvester publicó en su cuenta de Instagram, hace un par de semanas algunas fotografías en donde se le veía sumamente feliz con Jennifer.

Reconciliación de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin

Recién este viernes, 7 de octubre se supo que los abogados de la pareja acudieron a notificar el despido voluntario en el condado de Palm Beach Florida. Según algunos informes el cambio aún no se encuentra en los registros judiciales pero se espera que con el pasar de los días se realice una actualización en la que se refleje la cancelación del proceso de manera oficial. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de su romance.

Fuentes: Tribuna