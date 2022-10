Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y veto de Televisa, conductora abandona 'VLA' y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, conductora y cantante, quien estuvo en el programa Hoy de Televisa hace unos meses, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Se trata de Chiquis Rivera, de quien se dijo en 2021 que sería vetada por altos mandos de Televisa si se presentaba en los Premios de la Radio, transmitidos por TV Azteca. La artista, quien presume el radical cambio en su figura al perder varios kilos, deslumbró a los conductores del programa del Ajusco.

Como se recordará, en 2021 el periodista Álex Kaffie reportó en su columna que la hija de la fallecida Jenni Rivera habría recibido una advertencia de parte de Televisa, afirmando que le indicaron que sería vetada si se presentaba en la premiación transmitida en el Ajusco: "Por medio de su representante, Televisa le ha advertido a Chiquis Rivera ¡que será vetada! si se presenta en los Premios de la Radio (que esta vez están siendo organizados y van a ser transmitidos por Televisión Azteca)", escribió entonces Kaffie.

La cantante sí participó y hasta apareció varias veces en el matutino Venga la Alegría y dio varias entrevistas exclusivas a la conductora Laura G. No obstante, al parecer este señalamiento fue falso pues visitó el programa Hoy tiempo después y abrió su corazón sobre los momentos más duros de su vida. La exesposa de Lorenzo Méndez a través de su podcast 'Chiquis and Chill', salió del clóset y confesó que tuvo un romance con otra mujer, de quien se enamoró cuando tenía 23 años.

Chiquis Rivera en el Programa 'Hoy'

'La Chiquis', quien debutó como conductora en su programa Lo mejor de ti, destapó entonces que se consideraba "20 por ciento lesbiana", sobre todo cuando bebía alcohol y estaba ya al calor de las copas, declaraciones que causaron revuelo. Ahora, la famosa artista aparece en las pantallas de Ventaneando pues regresó a los escenarios en México con un concierto en Pachuca, Hidalgo. Tras recibir elogios de todos los conductores, sobre todo de Pedro Sola, la artista lanzó un mensaje a los que no creían en ella.

"En esta vida es tomar riesgos, es decir: 'me voy a aventar, lo voy a hacer'. Prefiero vivir con 'lo hice, lo intenté y no me funcionó' a vivir mi vida y decir: 'no lo hice por miedo'. El mejor consejo que les puedo dar es que siempre hagan las cosas de corazón y lo intenten, no dejen que nadie les diga que no pueden", comentó. Y al preguntarle con qué famoso le gustaría colaborar, no dudó en dar los nombres de dos figuras muy importantes en el regional mexicano.

Quiero decretar... y hablé con él de hecho, con Julión Álvarez una vez le dije que quiero una canción con él. Me dijo 'sí, hay que escribir una o me muestras una y la hacemos'. También me encantaría con Grupo Firme, imagínate".

Fuente: Tribuna