Adiós TV Azteca: Tras fracaso de 'Ventaneando' y traición con Televisa, Bisogno acaba sin trabajo

Ciudad de México.- Reportan que Daniel Bisogno, quien ha trabajado como conductor durante 25 años junto a Pati Chapoy, podría ser desbancado por su 'archienemigo' en la televisora del Ajusco, además de que estaría buscando trabajo fuera de TV Azteca tras el cambio de horario de Ventaneando. Así lo reportó el canal de YouTube Chacaleo y El Borlote, los cuales señalan que ante la caída en audiencia del programa de espectáculos, 'El Muñe' vería en riesgo su trabajo.

Luego de la contratación del argentino Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like, programa transmitido por A Más, se especulaba que Daniel Bisogno podría dejar la empresa, puesto que tienen una pésima relación. Luego de insultar al conductor al aire en el 2020, Bisogno recibió un fuerte regaño de ejecutivos, quienes incluso pidieron que fuera despedido. En su lugar, fue suspendido un tiempo del programa y Pati Chapoy reveló que ejecutivos se hartaron de su comportamiento, pero intercedió por él.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani

Sin embargo, tras el cambio de horario de Ventaneando de las 15:00 horas a las 13:00 horas, se rumora que podría estar a poco tiempo de ser sacado del aire por la baja audiencia pues usuarios han comentado en redes que con el cambio sería casi imposible verlos. Por otro lado, el programa de Ceriani ahora se transmitirá de 10:00 a 11:00 horas, haciendo competencia directa con matutinos, lo que según el canal Chacaleo, habría provocado un supuesto "berrinche" de parte de Daniel.

En este posible escenario, que no ha sido confirmado, ahora el mismo medio señala que TV Azteca alistaría que Javier Ceriani lo reemplace: "Según se rumora, muy pronto 'El Muñe' será desbancado por su archienemigo, Javier Ceriani". Y agregó: "Todo parece indicar que en TV Azteca le darán preferencia al programa de espectáculos 'Chisme no like', porque ahora tiene más rating que 'Ventaneando'". Por otro lado, afirmaron que su jefa Pati Chapoy "ya no podría defenderlo" en este caso.

Si 'Chisme No Like' llega a tener mayor rating que 'Ventaneando', marcará una derrota para el equipo de Pati Chapoy y quizás hasta la desaparición del programa", sostuvo el canal.

Por otro lado, el canal de YouTube El Borlote comentó que Daniel ya tendría temor de que el programa podría salir del aire y perder su trabajo, por lo que presuntamente buscaría una oportunidad lejos del Ajusco: "Las cosas ya están tan mal que sus integrantes están temerosos de que la emisión pueda desaparecer de un momento a otro, tal es el caso de Bisogno, quien ya se puso a buscar trabajo fuera de la televisora pues su estancia pende de un hilo".

"Si la indignación de Chapoy fue incontrolable por el trato, su equipo está más que temeroso pues saben que de un momento a otro se quedan sin trabajo si el programa es cancelado y su jefa jubilada", comentó el canal, además de señalar que a Bisogno ya le han dado varios programas pero "en todos ha fracasado". Y añadió: "Bisogno sabe bien que de cancelarse Ventaneando tendría pocas oportunidades en TV Azteca, mientras que en Televisa está vetado y en Imagen también mientras Gustavo Adolfo Infante esté en espectáculos".

Aunque Martha Figueroa reportó en el 2020 que Bisogno presuntamente sí acudió a Televisa a pedir trabajo, afirman que el conductor preferiría refugiarse en el teatro: "Desesperado porque el agua le está llegando al cuello, se sabe que Bisogno está buscando nuevas oportunidades laborales fuera de la televisión, siendo el teatro el refugio perfecto". Cabe mencionar que la información difundida por los dos canales no ha sido confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna