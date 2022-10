Adiós 'VLA': Querido conductor deja TV Azteca y retoma su carrera de cantante

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Recientemente, un querido conductor de Venga la Alegría decidió abandonar los foros de TV Azteca para retomar su carrera como cantante, lo que provocó un gran revuelo en la cuenta oficial de Instagram del famoso, quien no pudo hacer otra cosa más que agradecerle al público por todo el apoyo que recibió tras tomar esta decisión. Lo siguiente que se supo de él es que se marchó a Monterrey.

Se trata de Patricio Borghetti quien saltó a la fama en México tras participar en el melodrama, DKDA: Sueños de juventud, estrenado en el año 1999; donde hizo gala de sus dotes como cantante, aunque intentó seguir como cantante independiente con los disco Patrio Brghetti y Eternamente, parece ser que, tras ello, optó por dedicarse de lleno en su carrera como actor, ya que, se le vio participar constantemente en diversos melodramas entre los que se puede mencionar: Atrévete a soñar, Teresa, Esperanza del corazón, La mujer del vendaval, Por siempre mi amor, Antes muerta que Lichita, entre otras.

Fotografía de los miembros de 'DKDA'

En determinado momento el exesposo de Grettell Valdés dejó a Televisa y se unió a las filas de la empresa del Ajusco y en el 2017 se convirtió en el conductor de el mañanero de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, donde ha permanecido desde entonces. Aún así, parece ser que la pareja de Odalys Ramírez conserva con cariño su tiempo como miembro de DKDA, ya que, el pasado viernes, 7 de octubre, el presentador acudió al reencuentro de la banda en los 90's Pop Tour.

En el evento acudió Andrea Torre, Jan, Alessandra Rosalda, Patricio Borghetti, Ernesto D'Alessio, Verónica Jaspeado, aunque la gran ausente de la noche fue Sharis Cid, quien se dice, se negó a participar en el proyecto porque presuntamente no le habrían querido pagar la cuantiosa cantidad de 50 mil pesos. Aún así los presentes parecían encantados con la presencia de los seis presentes, aunque cabe señalar que el que se llevó gran parte de los aplausos fue precisamente Pato.

Reunión de DKDA

Este hecho no pasó por desapercibido para el también actor, quien no dejó de agradecerle a toda la audiencia por el caluroso recibimiento que tanto él como el resto de los chicos recibieron en Monterrey. Si bien esto no marcara el gran regreso de Patricio a la música, sí aclaró que esta experiencia la guardará para posteridad y, parece ser, que el resto de sus compañeros hará lo mismo, ya que, incluso Alessandra y el propio Ernesto parecían divertirse en la presentación.

Gracias Monterrey por tanto cariño. Fue mágico. 90 pop tour es grandioso y muy emotivo. Fue increíble compartir con mis hermanos de DKDA y, sorprendente la calidad humana y la bienvenida que nos dieron a cada uno de los grupos y solistas que participamos en el show. Lo guardaré en mi corazón siempre.

